Toyota меняет акценты: отказывается от электромобилей и вернется к бензину
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Toyota меняет акценты: отказывается от электромобилей и вернется к бензину

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Toyota, согласно информации, опубликованной Nikkei, готовит к запуску свой первый EREV — электромобиль с увеличенным запасом хода — для китайского рынка. Производство планируется начать в апреле 2027 года, а к 2028 году выйти на ориентир примерно в 400 тыс. машин. Это решение выглядит неожиданным на фоне общего падения интереса к таким моделям в КНР: продажи EREV в стране снизились почти на 16%.

Таким образом, Toyota не столько отказывается от электромобилей и возвращается к бензину, сколько ищет новый формат электрифицированной модели, где двигатель внутреннего сгорания играет вспомогательную роль.

Toyota меняет акценты: отказывается от электромобилей и вернется к бензину
Фото из открытых источников

Вход в сегмент на фоне падения

Toyota собирается войти в китайский сегмент электромобилей с увеличителем запаса хода в необычный момент. За январь—август 2026 года продажи EREV в КНР сократились на 15,85%. Тем не менее японская компания, по данным Nikkei, рассчитывает начать их производство уже в апреле 2027 года. К 2028-му масштаб выпуска может приблизиться к 400 тыс. машин. Получается, что Toyota делает ставку на сегмент, который сейчас переживает не лучшие времена, но при этом сохраняет потенциал для дальнейшего развития.

Технологическая суть EREV

EREV, или Extended-Range Electric Vehicle, устроен следующим образом: колеса приводятся в движение электромоторами, а двигатель внутреннего сгорания используется преимущественно как генератор для подзарядки батареи. Это позволяет снизить зависимость от зарядной инфраструктуры и уменьшить так называемую тревогу по запасу хода. Для Toyota такой формат станет новым элементом китайской стратегии наряду с гибридами, PHEV, батарейными электромобилями и водородными моделями. При этом сам производитель новый проект пока официально не анонсировал: вся информация происходит из сообщения Nikkei. На старте речь идет лишь о нескольких сотнях автомобилей ежемесячно, то есть о пробном, ограниченном выпуске.

Именно масштаб дальнейшего разгона выглядит наиболее интересным. Nikkei в одном случае говорит примерно о 200 тыс. выпущенных машин уже в 2027 году, в другом — о выходе к концу года на годовой производственный уровень около 200 тыс. единиц. Поэтому эту цифру пока нельзя считать однозначно подтвержденным объемом выпуска за календарный год. В 2028 году все версии сходятся на ориентире около 400 тыс. автомобилей. Это означает, что Toyota рассматривает EREV не как нишевый эксперимент, а как потенциально значимый элемент локального производства.

Toyota при этом идет против текущей динамики сегмента. В августе в Китае продали около 81 тыс. EREV — на 22,2% меньше, чем годом ранее. Их доля среди новых энергетических автомобилей сократилась с 9,08% до 8,06%. Причины могут быть разными: конкуренция со стороны PHEV и батарейных электромобилей, ценовые войны, изменение потребительских предпочтений. Однако Toyota, судя по данным Nikkei, видит в EREV возможность предложить китайским покупателям альтернативу, которая сочетает электрический привод и бензиновый генератор.

Параллельное развитие батарейных моделей

Одновременно Toyota продолжает расширять в стране обычную батарейную линейку. Официально компания уже подтверждала локальную разработку электромобилей и отдельное производство Lexus BEV с 2027 года. Таким образом, EREV не заменяет другие направления, а дополняет их. Toyota стремится охватить разные сегменты: гибриды, подключаемые гибриды, батарейные электромобили, водородные модели и теперь EREV. Это свидетельствует о гибкой стратегии, при которой компания не делает ставку только на один тип силовой установки.

Следующей контрольной точкой станет уже не статистика рынка, а сама Toyota. Компании предстоит назвать модель, совместное предприятие или завод, характеристики силовой установки и уточнить, что именно означает ориентир в 200 тыс. машин на 2027 год. Пока остается неясным, идет ли речь о фактическом выпуске за год, о производственной мощности или о плановом показателе. Также важно, насколько локализованным будет производство и какие именно компоненты будут выпускаться в Китае.

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Вот бы такую же на дровах.

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