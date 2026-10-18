Автомобили с бензиновыми двигателями постепенно исчезают: доля их продаж впервые упала ниже 50 %
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Автомобили с бензиновыми двигателями постепенно исчезают: доля их продаж впервые упала ниже 50 %

Автоновости

Первое полугодие 2026 года ознаменовалось знаковым событием для мировой автомобильной индустрии. Согласно данным портала «EVWorld», автомобили, работающие исключительно на бензине (без гибридных систем), впервые заняли менее половины мирового рынка новых машин. Их доля сократилась до 49%, тогда как ещё в 2021 году она достигала 73%.

Таким образом, всего за пять лет бензиновые модели потеряли почти четверть рынка, что свидетельствует о тектонических сдвигах в предпочтениях потребителей и стратегиях автопроизводителей.

Автомобили с бензиновыми двигателями постепенно исчезают: доля их продаж впервые упала ниже 50 %
Фото из открытых источников

Объёмы продаж и причины ускорения тенденции

За первые шесть месяцев 2026 года по всему миру было реализовано 20,25 млн автомобилей с бензиновыми двигателями без гибридных систем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них снизился на 10%.

Ускорению этой негативной динамики способствовал рост нефтяных котировок, который повлёк за собой существенное подорожание топлива. В условиях увеличивающихся расходов на эксплуатацию потребители всё чаще отказываются от традиционных бензиновых моделей в пользу более экономичных или электрифицированных решений.

Рост продаж гибридов и электромобилей

Одновременно с падением бензинового сегмента наблюдается уверенный рост продаж машин с альтернативными силовыми установками.

Обычных гибридов за отчётный период было реализовано 7,27 млн единиц, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Теперь на них приходится 18% мирового рынка.

Ещё 6,87 млн проданных автомобилей были полностью электрическими: их продажи выросли на 12%, а рыночная доля прибавила три процентных пункта и достигла 17%.

Таким образом, суммарно гибриды и электромобили занимают уже 35% мирового рынка, активно отвоёвывая позиции у исключительно бензиновых моделей.

Двигатели внутреннего сгорания пока преобладают

Несмотря на сокращение популярности исключительно бензиновых моделей, двигатели внутреннего сгорания (ДВС) в целом пока удерживают доминирующее положение. Если учитывать дизельные машины, а также обычные и подключаемые гибриды, то примерно 83% новых автомобилей по-прежнему оснащены ДВС.

Это означает, что лишь 17% мирового рынка приходится на полностью электрические транспортные средства, и большинство продаваемых машин всё ещё не обходится без традиционных силовых установок.

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