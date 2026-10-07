Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую «Ладу», которая бросит вызов электромобилям

На российском авторынке стартует производство новой модификации популярного седана — «Лада Гранта LPG». Главная особенность новинки — битопливный двигатель, способный работать как на привычном бензине, так и на сжиженном пропане. Эта разработка позиционируется как серьёзный конкурент электромобилям, прежде всего за счёт впечатляющего запаса хода, который достигает 1000 километров без необходимости дозаправки.
Уже не первый опыт
Стоит отметить, что это не первый опыт АвтоВАЗа в создании автомобилей с газобаллонным оборудованием. В текущем модельном ряду марки уже присутствуют «Лада Веста» и «Лада Ларгус», оснащённые штатным оборудованием для работы на сжатом природном газе (метане). Их двигатели могут попеременно использовать и бензин, и метан.
Производством таких машин занимается тольяттинская компания «АТС-Авто», выступающая официальным партнёром АвтоВАЗа. Продажи этих версий осуществляются через дилерскую сеть марки с сохранением заводской гарантии, что делает их полноценной частью официального предложения.
Технические детали
Конструктивно газовый баллон для пропана объёмом 42 литра размещён в нише багажника — на месте, где обычно находится запасное колесо. При этом стандартный бензиновый бак остаётся нетронутым, что позволяет использовать оба вида топлива параллельно.
По заявлениям разработчиков, суммарный запас хода «Лады Гранты LPG» на бензине и газе составляет около 1000 километров. Это делает автомобиль привлекательным для тех, кто часто совершает дальние поездки и хочет реже останавливаться на заправках.
Стоимость и сроки начала продаж
По предварительной информации, стоимость новой двухтопливной «Гранты» будет начинаться с отметки 1,2 миллиона рублей. Официальные продажи модели должны стартовать в ближайшее время.
Таким образом, АвтоВАЗ предлагает покупателям альтернативу электромобилям, которая сочетает экономичность газового топлива, большую дальность пробега и привычную инфраструктуру АЗС.
просто проснулись
В августе и сентябре 2026 года цены на пропан и бутан показали резкий скачок (в августе рост составил 24,1% к уровню прошлого года), а биржевые цены доходили до многолетних пиков из-за дефицита и высокого потребления пропан-бутана на фоне проблем с традиционным топливом.
С пропаном это уже интересней! Метановые заправки только в городе, а пропановые и по трассе через каждые 50км. , да и ценник на газ пока вполне гуманный.
Гуманный — это 47,50 за литр, чуть дальше от города по 60 за литр.
нихрена себе ириска, почти как 92
ышо «вчера» же было +-30, нет?
у нас 30 давно нет, было 34, кода на югах было 40+. Неделю назад заправился по 43, а потом по 47,5 со скидкой
инфляция 5%, да?
«Производством таких машин занимается тольяттинская компания «АТС-Авто», выступающая официальным партнёром АвтоВАЗа.»
ой, далана «Компания»
обычный кооператив конца 80-х начала 90-х при заводе по установке ГБО
ниваводы-затейники еще в середине нулевых, когда массово пошли инжекторы, ставили в «багажник» гбо, сохраняя бак. И что было хорошо, что «инжектор» позволял легко переходит с одного вида топлива на другое. В ЭБУ делали вторую прошивку (под газ) и на торпедо выносили тумблер: с газом/без газа :о)))
вот куда надо стремицо
смарю и абалдеваю от технического дизайна
ЗЫ. а слабо на автотазе сделать гибрид с дизельным электрогенератором?
лучше карбюратор вернуть
Кстати высокого потребления пропана не вижу совсем! на заправке НИКОГО! где все ?
где, где?
в индию уехали…там биогаз..из дерьма «делают»
говорят намного чище промышленного
пламя в керогазе не коптит
Если пишут от 1,2 значит будет от 1,5 в лучшем случае.