Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую «Ладу», которая бросит вызов электромобилям

На российском авторынке стартует производство новой модификации популярного седана — «Лада Гранта LPG». Главная особенность новинки — битопливный двигатель, способный работать как на привычном бензине, так и на сжиженном пропане. Эта разработка позиционируется как серьёзный конкурент электромобилям, прежде всего за счёт впечатляющего запаса хода, который достигает 1000 километров без необходимости дозаправки.

Уже не первый опыт

Стоит отметить, что это не первый опыт АвтоВАЗа в создании автомобилей с газобаллонным оборудованием. В текущем модельном ряду марки уже присутствуют «Лада Веста» и «Лада Ларгус», оснащённые штатным оборудованием для работы на сжатом природном газе (метане). Их двигатели могут попеременно использовать и бензин, и метан.

Производством таких машин занимается тольяттинская компания «АТС-Авто», выступающая официальным партнёром АвтоВАЗа. Продажи этих версий осуществляются через дилерскую сеть марки с сохранением заводской гарантии, что делает их полноценной частью официального предложения.

Технические детали

Конструктивно газовый баллон для пропана объёмом 42 литра размещён в нише багажника — на месте, где обычно находится запасное колесо. При этом стандартный бензиновый бак остаётся нетронутым, что позволяет использовать оба вида топлива параллельно.

По заявлениям разработчиков, суммарный запас хода «Лады Гранты LPG» на бензине и газе составляет около 1000 километров. Это делает автомобиль привлекательным для тех, кто часто совершает дальние поездки и хочет реже останавливаться на заправках.

Стоимость и сроки начала продаж

По предварительной информации, стоимость новой двухтопливной «Гранты» будет начинаться с отметки 1,2 миллиона рублей. Официальные продажи модели должны стартовать в ближайшее время.

Таким образом, АвтоВАЗ предлагает покупателям альтернативу электромобилям, которая сочетает экономичность газового топлива, большую дальность пробега и привычную инфраструктуру АЗС.