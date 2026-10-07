Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую "Ладу", которая бросит вызов электромобилям
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Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую «Ладу», которая бросит вызов электромобилям

Автоновости
11 комментариев 11 комментариев

На российском авторынке стартует производство новой модификации популярного седана — «Лада Гранта LPG». Главная особенность новинки — битопливный двигатель, способный работать как на привычном бензине, так и на сжиженном пропане. Эта разработка позиционируется как серьёзный конкурент электромобилям, прежде всего за счёт впечатляющего запаса хода, который достигает 1000 километров без необходимости дозаправки.

Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую &#171;Ладу&#187;, которая бросит вызов электромобилям
Фото: «АТС-Авто»

Уже не первый опыт

Стоит отметить, что это не первый опыт АвтоВАЗа в создании автомобилей с газобаллонным оборудованием. В текущем модельном ряду марки уже присутствуют «Лада Веста» и «Лада Ларгус», оснащённые штатным оборудованием для работы на сжатом природном газе (метане). Их двигатели могут попеременно использовать и бензин, и метан.

Производством таких машин занимается тольяттинская компания «АТС-Авто», выступающая официальным партнёром АвтоВАЗа. Продажи этих версий осуществляются через дилерскую сеть марки с сохранением заводской гарантии, что делает их полноценной частью официального предложения.

Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую &#171;Ладу&#187;, которая бросит вызов электромобилям
Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую &#171;Ладу&#187;, которая бросит вызов электромобилям
Фото: «АТС-Авто»

Технические детали

Конструктивно газовый баллон для пропана объёмом 42 литра размещён в нише багажника — на месте, где обычно находится запасное колесо. При этом стандартный бензиновый бак остаётся нетронутым, что позволяет использовать оба вида топлива параллельно.

По заявлениям разработчиков, суммарный запас хода «Лады Гранты LPG» на бензине и газе составляет около 1000 километров. Это делает автомобиль привлекательным для тех, кто часто совершает дальние поездки и хочет реже останавливаться на заправках.

Запас хода 1000 км! АвтоВАЗ создает новую &#171;Ладу&#187;, которая бросит вызов электромобилям
Фото: «АТС-Авто»

Стоимость и сроки начала продаж

По предварительной информации, стоимость новой двухтопливной «Гранты» будет начинаться с отметки 1,2 миллиона рублей. Официальные продажи модели должны стартовать в ближайшее время.

Таким образом, АвтоВАЗ предлагает покупателям альтернативу электромобилям, которая сочетает экономичность газового топлива, большую дальность пробега и привычную инфраструктуру АЗС.

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11 Комментариев
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11 комментариев
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MishaBob

просто проснулись
 В августе и сентябре 2026 года цены на пропан и бутан показали резкий скачок (в августе рост составил 24,1% к уровню прошлого года), а биржевые цены доходили до многолетних пиков из-за дефицита и высокого потребления пропан-бутана на фоне проблем с традиционным топливом.

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2
Подколодный З.Г.

С пропаном это уже интересней! Метановые заправки только в городе, а пропановые и по трассе через каждые 50км. , да и ценник на газ пока вполне гуманный.

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1
Rubicon

Гуманный — это 47,50 за литр, чуть дальше от города по 60 за литр.

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1
Bizon

нихрена себе ириска, почти как 92
ышо «вчера» же было +-30, нет?

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0
Rubicon

у нас 30 давно нет, было 34, кода на югах было 40+. Неделю назад заправился по 43, а потом по 47,5 со скидкой

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0
Bizon

инфляция 5%, да?

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0
Bizon

«Производством таких машин занимается тольяттинская компания «АТС-Авто», выступающая официальным партнёром АвтоВАЗа.»
ой, далана «Компания»
обычный кооператив конца 80-х начала 90-х при заводе по установке ГБО

ниваводы-затейники еще в середине нулевых, когда массово пошли инжекторы, ставили в «багажник» гбо, сохраняя бак. И что было хорошо, что «инжектор» позволял легко переходит с одного вида топлива на другое. В ЭБУ делали вторую прошивку (под газ) и на торпедо выносили тумблер: с газом/без газа :о)))

вот куда надо стремицо
смарю и абалдеваю от технического дизайна
comment image

ЗЫ. а слабо на автотазе сделать гибрид с дизельным электрогенератором?

Редактировалось 14 минут назад
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0
Rubicon

лучше карбюратор вернуть

IMG_0639.jpg
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0
Rubicon

Кстати высокого потребления пропана не вижу совсем! на заправке НИКОГО! где все ?

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0
Bizon

где, где?
в индию уехали…там биогаз..из дерьма «делают»
говорят намного чище промышленного
пламя в керогазе не коптит

Редактировалось 9 минут назад
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1
UELL

Если пишут от 1,2 значит будет от 1,5 в лучшем случае.

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0
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