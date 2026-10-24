Утильсбор 2027: какие нововведения ждут россиян с 1 января?

Каждый раз, когда в России объявляют об очередной мере поддержки отечественного автопрома, водители с тревогой начинают следить за новостями и проверять баланс на банковских картах. За последние четыре года любые таможенные новшества практически неизбежно приводили к переписанным ценникам в автосалонах.

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Не стала исключением и очередная индексация утилизационного сбора, запланированная с 1 января 2027 года. Разговоры о ней уже породили волну слухов, которую активно подогревают автосалоны, стремящиеся увеличить продажи перед новогодними праздниками. В такой ситуации важно отделить реальные нормы закона от маркетингового давления и понять, какие изменения действительно ждут владельцев автомобилей.

Что меняет Минпромторг

Минпромторг запланировал очередную корректировку коэффициентов утильсбора — в среднем на 10–20% в зависимости от категории техники. При этом график повышений расписан вплоть до 2030 года, и государство последовательно движется по намеченному плану. Для легковых автомобилей категории M1 базовая ставка остаётся прежней — 20 000 рублей.

Основная нагрузка формируется за счёт коэффициентов, которые зависят от возраста кузова, рабочего объёма двигателя и статуса лица, ставящего автомобиль на учёт. Именно поэтому в сервисных зонах и на автомобильных форумах царит тревога: водители опасаются, что привычные 3 400 рублей сбора отменят и заставят платить сотни тысяч рублей сверху.

Менеджеры в автосалонах нередко подливают масла в огонь, предлагая кредиты под завышенный процент и ссылаясь на грядущие изменения. Однако паниковать раньше времени не стоит — важно разобраться, о чём именно говорит закон.

Льготные тарифы для частников

Для тех, кто ввозит иномарку лично для себя, льготная сетка коэффициентов сохранена. Коэффициент 0,17 для свежих машин возрастом до трёх лет и 0,26 для автомобилей постарше остаются на своих местах. В пересчёте на рубли это знакомые суммы: 3 400 рублей за свежий автомобиль и 5 200 рублей за машину с пробегом. После 1 января 2027 года эти ставки продолжат действовать без изменений.

Однако расслабляться не стоит: таможня моментально аннулирует льготу при малейшем отклонении от установленного регламента. Требования здесь достаточно прямолинейные: объём двигателя строго до трёх литров, мощность не выше 160 лошадиных сил, оформление только на физическое лицо и обязательный год владения. Если попытаться продать пригнанную машину через десять месяцев после получения документов, таможенники без лишних разговоров потребуют доплатить сбор по полной коммерческой ставке.

Для двухлитрового мотора такая доплата может составить почти миллион рублей. Кроме того, вторую машину за один календарный год по льготе привезти не получится.

Барьер мощности 160 л.с. и перекос рынка

Планка в 160 лошадиных сил изначально задумывалась как рубеж для защиты покупателей доступных семейных автомобилей. Однако на практике это ограничение заметно перекосило весь рынок частного импорта. В январе 2026 года машины слабее 160 сил занимали 63,7% частного ввоза. К августу доля автомобилей мощнее 160 сил упала до рекордных 2,3%. В результате водители теперь выбирают не просторный кузов или высокий уровень безопасности на трассе, а строчку в паспорте транспортного средства.

Рынок оказался загнанным в узкий коридор до 160 сил: люди берут не то, что действительно подходит для семьи, а то, на что хватает льготного тарифа. Разница в платеже между мотором на 150 сил и мотором на 165 сил составляет сотни тысяч рублей, поэтому покупатели вынуждены мириться с постоянными техническими компромиссами.

Сборы растут, а поступления отстают

Официальные отчёты рапортуют об успехах: доля отечественной техники к осени 2026 года достигла 63,5%, а в автопроме и смежных отраслях занят почти миллион человек. Однако реальная экономика подчиняется законам рынка, а не победным релизам. По итогам 2025 года бюджет недополучил около 900 миллиардов рублей от запланированных поступлений утильсбора. План на 2026 год составляет 1 триллион 650 миллиардов рублей, а к середине августа собрали всего 309 миллиардов. Повышение ставок сократило саму базу налогообложения: рынок сжался с пиковых 2,8 миллиона машин до 1,35 миллиона.

Сегодня средний чек за новую машину составляет 3,5 миллиона рублей, что равно примерно пятидесяти средним зарплатам по стране. Люди берут кредиты под 30–35% годовых, загоняя себя в финансовую кабалу. Это давление уже раскачало отношения внутри ЕАЭС: Казахстан и Беларусь летом выразили возмущение односторонним ростом ставок в России и ввели ответные барьеры, превратив зону свободной торговли в череду препятствий.

Новые правила локализации и риски для заводов

Минпромторг планирует изменить методику оценки локализации, забрав около 1000 баллов у традиционных операций: сварки, штамповки и окраски кузовов. Баллы хотят перенести на отечественные чипы, датчики и блоки управления. Если заводы не успеют освоить их выпуск, даже АвтоВАЗ рискует потерять часть компенсаций и заложит эти издержки в розничные цены.

Ситуацию усугубляет кризис поставок через логистический хаб в Арабских Эмиратах из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива. Сроки доставки деталей выросли до 30–45 дней, что парализовало ремонт по полисам ОСАГО, где законом отведён ровно месяц.

Стоит ли покупать автомобиль сейчас

Принимать решение нужно без спешки, ориентируясь на способ покупки. Если вы везёте из-за границы машину мощностью до 160 сил для себя, паниковать не стоит: ставка 3 400 рублей никуда не исчезнет после новогодней ночи. Если же вы покупаете автомобиль мощнее 160 сил по коммерческой сетке, то январская индексация прибавит от 90 000 до 340 000 рублей. В этом случае имеет прямой смысл закрыть сделку и подать таможенную декларацию до 31 декабря.

С машинами на складах дилеров ситуация предсказуема: автосалоны традиционно поднимают цены заранее, закладывая будущие налоги в текущую стоимость. Поэтому покупателям важно заранее просчитать итоговую сумму и не поддаваться на спешно создаваемый ажиотаж.