Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х
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Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Автоновости

Этот грузовик и сегодня, спустя почти три десятилетия, выглядит эффектно. А для 1995 года он и вовсе был настоящей сенсацией. В середине девяностых российский автопром переживал далеко не лучшие времена, и появление столь необычной машины казалось прорывом. Увы, как это часто случалось в истории отечественного машиностроения, смелый проект так и не стал серийным.

Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Рождение проекта

Частная фирма РИАТ из Набережных Челнов была создана в начале девяностых годов. Изначально она занималась лишь небольшими усовершенствованиями серийных грузовиков КАМАЗ. Однако, накопив необходимый опыт и зарекомендовав себя, специалисты компании решили пойти дальше. Результатом их труда стал магистральный тягач КАМАЗ-54112М, представленный в 1995 году.

Этот автомобиль сразу приковывал взгляды — настолько необычно он выглядел на фоне привычных моделей. Грузовик неизменно привлекал внимание публики на выставках. Посетители и специалисты подолгу рассматривали его, удивляясь смелости инженерной мысли. Однако, несмотря на интерес, заказчиков на такую машину не нашлось. Возможно, причиной тому была высокая стоимость или нестандартность решения.

Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х
Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Дом на колёсах

Главной особенностью экспериментальной машины был большой, нет, огромный спальный отсек. По сути, это была настоящая квартира на колёсах. В нём удалось разместить два полноценных спальных места. Причём нижняя кровать при необходимости трансформировалась в столик с сиденьями. Кроме того, в спальнике нашлось место для телевизора, холодильника, плитки, раковины и объёмного бака для воды.

Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Вот только прямого прохода из кабины в спальник, как у американских тягачей, здесь не было. Это несколько снижало удобство, но не умаляло уникальности машины.

Дальнейшая судьба тягча

Единственный построенный экземпляр модели РИАТ-КамАЗ-54112М позже был продан одной из автогоночных команд. А уже в 2010 году автомобиль оказался у частного перевозчика из Томска.

Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х
Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Несколько лет тягач исправно таскал грузы, выполняя свою прямую работу. Но потом его век подошёл к концу: машина надолго встала «на прикол» на окраине Томска. Там она постепенно врастала в землю, покрываясь ржавчиной и теряя свой некогда шикарный вид. Казалось, ещё немного — и уникальный грузовик исчезнет навсегда.

Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х
Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Надежда на возрождение

В 2023 году машину нашёл и выкупил энтузиаст Василий Муравьёв. Он планировал восстановить этот КАМАЗ и вернуть ему былую славу. Но, к сожалению, новостей о процессе реставрации с тех пор не поступало. Остаётся только надеяться, что уникальный тягач всё же дождётся своего второго рождения…

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