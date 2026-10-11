Магистральный тягач КАМАЗ: мечта дальнобойщика из 90-х

Этот грузовик и сегодня, спустя почти три десятилетия, выглядит эффектно. А для 1995 года он и вовсе был настоящей сенсацией. В середине девяностых российский автопром переживал далеко не лучшие времена, и появление столь необычной машины казалось прорывом. Увы, как это часто случалось в истории отечественного машиностроения, смелый проект так и не стал серийным.

Рождение проекта

Частная фирма РИАТ из Набережных Челнов была создана в начале девяностых годов. Изначально она занималась лишь небольшими усовершенствованиями серийных грузовиков КАМАЗ. Однако, накопив необходимый опыт и зарекомендовав себя, специалисты компании решили пойти дальше. Результатом их труда стал магистральный тягач КАМАЗ-54112М, представленный в 1995 году.

Этот автомобиль сразу приковывал взгляды — настолько необычно он выглядел на фоне привычных моделей. Грузовик неизменно привлекал внимание публики на выставках. Посетители и специалисты подолгу рассматривали его, удивляясь смелости инженерной мысли. Однако, несмотря на интерес, заказчиков на такую машину не нашлось. Возможно, причиной тому была высокая стоимость или нестандартность решения.

Дом на колёсах

Главной особенностью экспериментальной машины был большой, нет, огромный спальный отсек. По сути, это была настоящая квартира на колёсах. В нём удалось разместить два полноценных спальных места. Причём нижняя кровать при необходимости трансформировалась в столик с сиденьями. Кроме того, в спальнике нашлось место для телевизора, холодильника, плитки, раковины и объёмного бака для воды.

Вот только прямого прохода из кабины в спальник, как у американских тягачей, здесь не было. Это несколько снижало удобство, но не умаляло уникальности машины.

Дальнейшая судьба тягча

Единственный построенный экземпляр модели РИАТ-КамАЗ-54112М позже был продан одной из автогоночных команд. А уже в 2010 году автомобиль оказался у частного перевозчика из Томска.

Несколько лет тягач исправно таскал грузы, выполняя свою прямую работу. Но потом его век подошёл к концу: машина надолго встала «на прикол» на окраине Томска. Там она постепенно врастала в землю, покрываясь ржавчиной и теряя свой некогда шикарный вид. Казалось, ещё немного — и уникальный грузовик исчезнет навсегда.

Надежда на возрождение

В 2023 году машину нашёл и выкупил энтузиаст Василий Муравьёв. Он планировал восстановить этот КАМАЗ и вернуть ему былую славу. Но, к сожалению, новостей о процессе реставрации с тех пор не поступало. Остаётся только надеяться, что уникальный тягач всё же дождётся своего второго рождения…