Пьяных за рулём становится меньше, но жертв по-прежнему много: тревожная статистика 2026 года

За девять месяцев 2026 года на российских дорогах зафиксировали 7116 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этих авариях погибли 1861 человек, еще 8981 участник дорожного движения получил ранения. При этом Госавтоинспекция МВД России обращает внимание не только на проблему алкоголя за рулем, но и на другой, не менее серьезный риск — управление автомобилем в утомленном состоянии. Усталость, как и опьянение, снижает внимание, замедляет реакцию и может привести к трагедии.

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Пьяных стало меньше

Статистика по «пьяным» авариям в 2026 году демонстрирует положительную динамику. Количество ДТП с нетрезвыми водителями сократилось на 18,4%, число погибших — на 30,2%, раненых — на 18,2%. Однако расслабляться рано: каждая такая авария по-прежнему означает реальные человеческие потери.

Отдельного внимания заслуживает категория водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования. За указанный период произошло 1537 ДТП с их участием, в которых погибли 103 человека. Количество таких аварий снизилось на 14,1%, но число погибших выросло на 3%. Этот разрыв показывает, что отказ от проверки не делает поездку безопаснее и не снимает ответственности.

Почему 0,16 мг/л — не «разрешенная норма»

Показатель 0,16 мг/л, который иногда воспринимают как допустимую норму, на самом деле учитывает погрешность измерительных приборов. Это не разрешение садиться за руль после употребления алкоголя и не признак безопасного вождения. Спиртное замедляет реакцию, искажает оценку скорости и расстояния, ухудшает способность быстро принимать решения. На скорости 60 км/ч автомобиль проходит около 16,7 метра за одну секунду. Поэтому даже небольшая задержка с торможением может стать решающей и привести к столкновению, наезду или выезду на встречную полосу.

Ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде остается серьезной. Предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а водительских прав лишают на срок от 18 до 24 месяцев. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергея Хранцкевича, за повторное нарушение или повторный отказ от освидетельствования возможна уже уголовная ответственность. Важно понимать: отказ от процедуры освидетельствования не помогает избежать последствий и не снимает ответственности за происходящее на дороге.

Рейды, общественный контроль и помощь граждан

Для профилактики подобных нарушений проводятся рейды и массовые проверки водителей. В регионах к этой работе подключаются общественные патрули: на Кубани действуют казачьи дружины, в Кировской области работает «Ночной патруль». Определенную помощь оказывают и сотрудники автозаправочных станций и кафе, которые могут заметить человека, собирающегося сесть за руль после употребления алкоголя. При этом общественные патрули не заменяют полицию, а лишь дополняют работу правоохранительных органов.

По словам Сергея Хранцкевича, более 70% сообщений о нетрезвых водителях поступает от граждан. Это значит, что внимательность окружающих реально влияет на безопасность. При необходимости можно позвонить по номерам 102 и 112. Если кто-то в компании выпил и собирается за руль, Госавтоинспекция советует предложить ему оставить ключи или вызвать такси. Не стоит надеяться на кофе, холодный душ, плотную еду или короткий сон: они не ускоряют выведение алкоголя и не меняют скорость, с которой организм его перерабатывает.

Усталость и сон за рулем

Если алкогольное опьянение имеет четкие критерии и процедуру проверки, то утомленное состояние водителя учесть сложнее. Остается только гадать, почему автомобиль внезапно выезжает на встречную полосу и попадает в ДТП. Позже эксперты скажут, что водитель был трезв и здоров, а причиной происшествия мог быть банальный сон за рулем.

Пункт 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации запрещает садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, если оно угрожает безопасности дорожного движения. Усталость снижает концентрацию и ухудшает периферическое зрение. Особенно опасен микросон: на скорости 90 км/ч за одну минуту автомобиль проезжает почти 1,5 километра без контроля водителя. За это время ситуация на дороге может измениться полностью, а времени на реакцию не останется.

Сонливость подступает постепенно, и водитель нередко недооценивает свое состояние. Громкая музыка или кофе помогают лишь ненадолго и не устраняют причину усталости. Если появились зевота, тяжесть в глазах, рассеянность или трудно удерживать внимание, необходимо остановиться и отдохнуть, а не пытаться любой ценой доехать до пункта назначения. В дальней дороге рекомендуется останавливаться каждые два-три часа. Даже 15 минут отдыха помогают снизить усталость. Можно прогуляться на свежем воздухе или сделать легкую зарядку.

Ночные поездки особенно опасны из-за естественных биоритмов, поэтому маршрут стоит планировать с учетом отдыха. При сбое навигации важно следить за дорогой и ориентирами, не полагаясь полностью на электронные устройства. Водителям пассажирского и грузового транспорта необходимо соблюдать режим труда и отдыха, проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и контролировать показания тахографов.

Вывод

Госавтоинспекция связывает снижение аварийности с участием нетрезвых водителей за девять месяцев 2026 года с совместной работой государства и общества. Однако главный вывод остается простым: безопасность на дороге начинается с трезвой оценки собственного состояния — как после алкоголя, так и при сильной усталости.