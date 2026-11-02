В России могут прекратить сборку кроссовера Haval M6: названы причины

В России обсуждается будущее кроссовера Haval M6, который собирается на калужском заводе ПСМА. По данным источников, компания Haval и MGC Group — структура, ранее известная в России как Magna, — ведут переговоры о том, что делать с этой моделью дальше.

Рассматриваются сразу несколько вариантов: сохранить текущую серийную сборку, провести рестайлинг автомобиля или заменить его на другую, более рентабельную машину. Окончательное решение пока не принято, поэтому речь идёт именно об обсуждении возможных сценариев, а не о уже утверждённом прекращении выпуска.

Почему обсуждают остановку производства

Одной из главных причин называют отсутствие компенсаций по утилизационному сбору со стороны Минпромторга для калужского завода. Размер таких выплат зависит от уровня локализации, который оценивается в баллах. Для получения полной компенсации, по имеющимся данным, требовалось 1500 баллов в 2025 году, 2000 баллов — в 2026-м и 2567 баллов — к 2027 году.

Если льготы по утильсбору не будут получены, производство бюджетного кроссовера может стать убыточным, что и вынуждает участников проекта рассматривать разные варианты развития событий.

Какие сценарии рассматриваются

Источники сообщают о нескольких возможных путях. Первый — полная приостановка сборки Haval M6 на калужских мощностях. Второй — обновление модели, то есть проведение рестайлинга. Третий — замена M6 на более доходную модель, которая лучше вписывается в экономику завода.

При этом сами участники переговоров подчёркивают, что остановка производства рассматривается лишь как один из возможных исходов. Для подобных проектов такая ситуация нетипична, поскольку обычно стороны стараются избегать публичного обсуждения столь радикальных сценариев.

Как развивалось производство в Калуге

Сборка Haval M6 на заводе ПСМА началась зимой 2025 года из машинокомплектов, то есть по схеме CKD. В июле 2025 года модель перевели на полный цикл производства, включающий собственные сварочный и окрасочный участки. По итогам 2025 года с калужского конвейера сошло 24 500 автомобилей.

Таким образом, за короткий срок проект прошёл путь от крупноузловой сборки до более глубокой локализации, что должно было повысить его устойчивость и соответствие требованиям по локализации.

Локальная адаптация автомобиля

Great Wall ранее подчёркивала, что калужская версия Haval M6 адаптирована под российские условия эксплуатации. В частности, на ключевые элементы кузова и колёсные арки нанесено антикоррозийное покрытие, передние сиденья и наружные зеркала получили подогрев, а объём бачка стеклоомывателя увеличен до 4,5 литра.

Такие доработки должны повышать практичность модели в холодном климате и условиях российских дорог, особенно с учётом зимней эксплуатации и реагентов на дорогах.

Технические характеристики и позиционирование

Haval M6 позиционируется как один из самых доступных кроссоверов на российском рынке. По уровню доступности модель уступает только Haval Jolion. Автомобиль предлагается с передним приводом и 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л. с.

В качестве трансмиссии доступны шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый робот. Такая комбинация делает M6 ставкой на массовый бюджетный сегмент, где покупатели особенно внимательно следят за ценой и итоговой выгодой владения.

Цены и конкуренция в сегменте до 2,5 млн рублей

В сегменте до 2,5 млн рублей Haval M6 конкурирует с другими новыми кроссоверами. Комплектация «Оптимум» модельного ряда 2026 года оценивалась в 2 099 000 рублей за версию с механической коробкой передач и в 2 349 000 рублей за версию с роботизированной трансмиссией. В обоих случаях речь идёт о двигателе 1.5T и переднем приводе.

По последним данным, в августе 2026 года версия с механикой подорожала на 50 000 рублей, тогда как цена версии с роботом осталась без изменений. Это может указывать на то, что производитель точечно корректирует прайс-лист в зависимости от спроса и структуры предложения.

Риски для завода и рынка

Источник отмечает, что без продолжения выпуска именно этой бюджетной модели экономическая целесообразность работы завода может оказаться под вопросом. Haval M6 занимает важное место в продуктовой линейке как доступный кроссовер, поэтому его возможный уход с конвейера способен повлиять не только на показатели бренда, но и на загрузку калужских мощностей.

В то же время переговоры между Haval и MGC Group продолжаются, и окончательное решение о судьбе производства пока не озвучено. Именно поэтому сейчас корректнее говорить о вероятных сценариях, а не о состоявшемся прекращении выпуска.