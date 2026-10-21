Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»

Столичный суд отказал местному жителю в возврате редкого классического автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска. Машина была продана после того, как владельцу позвонили телефонные мошенники, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС. В решении судья сослался на определение Верховного суда РФ по делу Ларисы Долиной.

Позиция истца

Истец пытался оспорить договор купли-продажи и вернуть раритет. Он утверждал, что действовал под влиянием злоумышленников, а также из-за проблем со здоровьем.

По его словам, автомобиль был продан за 700 тысяч рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла примерно 1,7–2 миллиона рублей. Вырученные деньги, как указывалось в деле, впоследствии были похищены мошенниками.

Что установил суд

В ходе разбирательства суд выяснил, что автовладелец самостоятельно связался с покупателем по объявлению. Стороны согласовали цену с учётом состояния машины. Продавец передал ключи и документы, а деньги получил под расписку.

Назначенная судом психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент подписания документов продавец отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. При этом автомобиль вскоре был перепродан. Новый владелец поставил спорткар на учёт в ГИБДД и вложил в его восстановление и ремонт салона около 1,3 миллиона рублей.

Суд не нашёл признаков недобросовестности в действиях покупателя. В удовлетворении требований о возврате права собственности на автомобиль и о выплате компенсации морального вреда истцу было отказано. Попытка обжаловать это решение в апелляционном порядке также не увенчалась успехом.

Таким образом, суд исходил из того, что сам по себе факт последующего мошенничества в отношении продавца не отменяет действительность сделки, если покупатель действовал добросовестно, а продавец понимал характер своих действий.

Похожий случай в Екатеринбурге

Аналогичная история произошла в прошлом году в Екатеринбурге. Местный суд также отказался возвращать женщине автомобиль, который был продан под влиянием мошенников по заниженной цене. Злоумышленники представились сотрудниками фирмы по обслуживанию домофонов, выманили у женщины четырёхзначный код из сообщения, а затем с ней продолжили связываться якобы представители Роскомнадзора и ФСБ.

Суд изучил записи разговоров и переписку и установил, что продажа была совершена добровольно, а заниженная цена сама по себе не является основанием для признания сделки недействительной.