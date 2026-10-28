Так ли на самом деле легко? «Лада» по подписке: условия, платежи и важные нюансы

Сервис «Lada Легко» предлагает долгосрочную аренду автомобилей Lada Vesta или Largus. Речь идёт не о покупке в рассрочку и не о краткосрочной аренде, а о подписке с фиксированным сроком. В рамках теста Autonews был выбран автомобиль Vesta в комплектации «Практик» с атмосферным бензиновым двигателем объёмом 1,6 л и вариатором. Оформить подписку всего на один месяц нельзя: договор заключается на девять или 12 месяцев. Это важное ограничение для тех, кто рассматривает сервис как гибкую альтернативу личному автомобилю на короткий срок.

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Стоимость подписки и условия

Для первых клиентов, подавших заявки в конце апреля 2026 года, действовал тариф 39 990 руб. в месяц, однако эта акция уже завершилась. В приведённых условиях базовая ежемесячная плата за Vesta составляет 43 990 руб. Это соответствует 527 880 руб. за 12 месяцев без обеспечительного платежа. Если внести обеспечительный платёж в размере одного месячного тарифа, ежемесячная плата составит 44 990 руб.

Для договора на девять месяцев указана цена 49 990 руб. в месяц. Таким образом, итоговая стоимость зависит от срока договора и выбранной схемы внесения платежа.

Обеспечительный платёж возвращают в течение 30 дней после окончания договора. Это происходит при условии, что машина находится в надлежащем состоянии, а повреждения не выходят за рамки естественного износа. При досрочном возврате автомобиля деньги не вернут. Автомобиль необходимо сдать чистым и в том же состоянии, в котором его передали. Если машине потребуется повторная подготовка из-за загрязнения или повреждений, это может повлечь дополнительные расходы для клиента.

Что входит в подписку, а что оплачивается отдельно

Топливо придётся оплачивать отдельно. Водитель также самостоятельно платит за парковку и проезд по платным дорогам. При этом подписка включает полисы ОСАГО и КАСКО, плановое обслуживание и сезонную смену шин. В тариф входят летний и зимний комплекты шин, а также помощь на дорогах с эвакуацией до ближайшей станции технического обслуживания. Для салона и багажника предусмотрены коврики.

К управлению разрешено допустить ещё двух человек, но каждому из них необходимо пройти проверку сервиса. Плановое техобслуживание проводится каждые 15 тыс. км.

Лимит пробега составляет 30 тыс. км в год, то есть в среднем 2,5 тыс. км в месяц. За превышение начисляется плата по установленному тарифу. Работы, которые не входят в плановое обслуживание, оплачивает клиент. Например, замену изношенных тормозных колодок могут возложить на арендатора. Поэтому перед оформлением подписки важно учитывать не только ежемесячный платёж, но и потенциальные расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля.

Как оформить подписку и требования к водителю

Заявку подают онлайн, после чего в личный кабинет загружают документы для проверки: паспорт и водительское удостоверение. Отдельно потребуется фотография. Водителю должно быть не меньше 25 лет, его стаж должен составлять от трёх лет, также нужны права категории B.

При оформлении можно выбрать модель и цвет, а оснащение указать отдельно. Однако для Vesta предложили только один вариант исполнения. Обычно подготовка машины занимает до двух недель: автомобиль регистрируют и страхуют, затем комплектуют. После этого подписывают акт приёма-передачи.

Ограничения на использование автомобиля

Выкупить автомобиль по окончании подписки нельзя. Машину запрещено использовать в такси или сдавать в субаренду. Вывозить её за пределы России также нельзя, как и вносить конструктивные изменения.

Эти ограничения важно учитывать заранее, поскольку они касаются не только формальных условий договора, но и реальных сценариев использования автомобиля.