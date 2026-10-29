Как правильно сидеть за рулём, чтобы не навредить спине: рекомендации ортопеда

Продолжительное управлением автомобилем создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник, поэтому водителям стоит уделять особое внимание положению тела во время поездки. Длительное нахождение в одном и том же положении, особенно при неправильной настройке кресла, может приводить к дискомфорту, усталости и напряжению в спине. Снизить эти неприятные ощущения помогает правильная настройка сиденья и поддержка поясницы. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на ортопеда Андрея Литвиненко.

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Поясничный валик как основная опора

По словам врача, сохранить естественный прогиб в нижней части спины позволяет специальный поясничный валик. Такая опора помогает поддерживать правильную осанку и уменьшать вероятность сутулости при длительном нахождении в кресле.

Иными словами, поясница не должна «проваливаться» и не должна быть чрезмерно выгнутой — валик помогает сохранить физиологически удобное положение. Это особенно важно при поездках на большие расстояния, когда мышцы спины долго остаются в статичном напряжении.

Встроенная поддержка и дополнительные приспособления

В некоторых автомобилях дополнительная поддержка уже предусмотрена конструкцией сиденья. Её положение можно изменить с помощью кнопки или механического регулятора. Владельцу стоит проверить, насколько удобно настроен этот элемент, и при необходимости отрегулировать его под себя.

Если встроенного упора недостаточно, специалист советует дополнить его отдельной подушкой. Она может быть более плотной или мягкой — главное, чтобы опора не создавала излишнего давления и помогала сохранять комфортное положение поясницы.

Подручные средства для поддержки спины

При отсутствии ортопедических приспособлений подойдут и подручные средства. Например, можно подложить под поясницу свёрнутую куртку, небольшой плед, сумку или бутылку с водой. Главное, чтобы выбранный предмет обеспечивал необходимую опору и не смещался во время движения.

Такой простой приём помогает временно снизить нагрузку на нижнюю часть спины, хотя постоянно лучше использовать специальные автомобильные подушки или встроенную регулировку кресла.

Остановки и разминка в дороге

Кроме того, Литвиненко рекомендует использовать остановки для физической активности. Помимо короткой прогулки, полезно выполнить простую разминку. Некоторые движения можно делать непосредственно в салоне припаркованной машины: слегка поворачивать корпус, потягиваться и разминать мышцы спины. Такая небольшая активность помогает снять накопившееся напряжение и улучшить кровообращение.

Важно делать это именно на остановке и в безопасном месте, когда автомобиль припаркован и не создаёт угрозы для водителя и окружающих.