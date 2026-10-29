Как правильно сидеть за рулём, чтобы не навредить спине: рекомендации ортопеда

Продолжительное управлением автомобилем создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник, поэтому водителям стоит уделять особое внимание положению тела во время поездки. Длительное нахождение в одном и том же положении, особенно при неправильной настройке кресла, может приводить к дискомфорту, усталости и напряжению в спине. Снизить эти неприятные ощущения помогает правильная настройка сиденья и поддержка поясницы. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на ортопеда Андрея Литвиненко.
Поясничный валик как основная опора
По словам врача, сохранить естественный прогиб в нижней части спины позволяет специальный поясничный валик. Такая опора помогает поддерживать правильную осанку и уменьшать вероятность сутулости при длительном нахождении в кресле.
Иными словами, поясница не должна «проваливаться» и не должна быть чрезмерно выгнутой — валик помогает сохранить физиологически удобное положение. Это особенно важно при поездках на большие расстояния, когда мышцы спины долго остаются в статичном напряжении.
Встроенная поддержка и дополнительные приспособления
В некоторых автомобилях дополнительная поддержка уже предусмотрена конструкцией сиденья. Её положение можно изменить с помощью кнопки или механического регулятора. Владельцу стоит проверить, насколько удобно настроен этот элемент, и при необходимости отрегулировать его под себя.
Если встроенного упора недостаточно, специалист советует дополнить его отдельной подушкой. Она может быть более плотной или мягкой — главное, чтобы опора не создавала излишнего давления и помогала сохранять комфортное положение поясницы.
Подручные средства для поддержки спины
При отсутствии ортопедических приспособлений подойдут и подручные средства. Например, можно подложить под поясницу свёрнутую куртку, небольшой плед, сумку или бутылку с водой. Главное, чтобы выбранный предмет обеспечивал необходимую опору и не смещался во время движения.
Такой простой приём помогает временно снизить нагрузку на нижнюю часть спины, хотя постоянно лучше использовать специальные автомобильные подушки или встроенную регулировку кресла.
Остановки и разминка в дороге
Кроме того, Литвиненко рекомендует использовать остановки для физической активности. Помимо короткой прогулки, полезно выполнить простую разминку. Некоторые движения можно делать непосредственно в салоне припаркованной машины: слегка поворачивать корпус, потягиваться и разминать мышцы спины. Такая небольшая активность помогает снять накопившееся напряжение и улучшить кровообращение.
Важно делать это именно на остановке и в безопасном месте, когда автомобиль припаркован и не создаёт угрозы для водителя и окружающих.
Массаж тимуса (вилочковой железы) нужно делать сидя за рулем. Вращательными движениями помассируйте «точку счастья» 9 раз в одну сторону и столько же в другую. Легко сжатым кулаком или кончиками пальцев производим комфортные постукивания верхней части грудины (10-20 раз по рукоятке грудины). Далее спускаемся чуть ниже и постукиваем грудину10-20 раз. Ритм выбираем комфортный, не слишком быстрый. При этом можно слегка гудеть… а в статье какую-то ерунду предлагают.
Не понимаю, как люди сидят, подложив что-нибудь давящее поясницу.
то рахиты геморройные