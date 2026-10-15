Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов
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Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов

Автоновости
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Проблема птичьего помёта на автомобилях знакома многим водителям, но до недавнего времени было неясно, почему одни машины страдают от него чаще, а другие остаются почти нетронутыми.Недавнее исследование, проведённое в США, пролило свет на этот вопрос. В ходе работы специалисты опросили 1000 автовладельцев и проанализировали поведение птиц, чтобы выявить закономерности между цветом, маркой автомобиля и частотой «атак» пернатых.

Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов
Фото из открытых источников

Как проводилось исследование

Учёные использовали комплексный подход: они не только собрали данные о том, как часто владельцы разных машин обнаруживают следы птичьей жизнедеятельности, но и изучили особенности зрения и поведения самих птиц.

Опрос 1000 американских автомобилистов позволил получить статистически значимую картину, а анализ поведения пернатых помог объяснить, почему те или иные транспортные средства становятся мишенями. Такой двойной метод позволил не просто зафиксировать факты, но и предложить научное обоснование наблюдаемым явлениям.

Цвет кузова имеет значение

Оказалось, что цвет автомобиля играет ключевую роль. Птицы чаще всего оставляют свои «метки» на машинах коричневого, красного и чёрного цветов. Эти оттенки, по-видимому, воспринимаются пернатыми как наиболее привлекательные или значимые.

В то же время автомобили светлых оттенков — белые, серебристые и серые — подвергаются таким «бомбардировкам» значительно реже. Владельцы светлых машин могут вздохнуть спокойнее: статистика на их стороне.

Почему птицы выбирают тёмные и яркие машины

Учёные объясняют это особенностями птичьего зрения. Пернатые обладают более развитым цветовосприятием, чем люди, и способны видеть ультрафиолетовый спектр. Из-за этого насыщенные и тёмные цвета привлекают их внимание сильнее.

Кроме того, блики и отражения на кузове и зеркалах могут восприниматься птицами как присутствие соперника. Особенно остро это проявляется в брачный период, когда птицы активно защищают свою территорию. Заметив «врага» в отражении, они могут совершать повторные атаки, что приводит к ещё большему количеству помёта на машине.

Бренды-лидеры по птичьим «меткам»

Среди автомобильных марок лидерами по притягательности для птиц оказались Ram, Jeep и Chevrolet. Владельцы этих брендов чаще других жаловались на птичьи экскременты.

Любопытно, что владельцы Tesla и BMW сообщили о самых высоких расходах на очистку и восстановление лакокрасочного покрытия. Иногда суммы превышают 500 долларов в год — это значительные траты, которые можно было бы избежать при более удачной парковке.

Финансовые последствия для владельцев

Птичий помёт — это не только эстетическая проблема. Он содержит агрессивные кислоты, которые способны повредить краску, оставить неудаляемые пятна и даже привести к коррозии. В результате водителям приходится чаще мыть автомобиль, использовать специальные средства и иногда прибегать к полировке или восстановлению покрытия.

Для некоторых это становится регулярной статьёй расходов, особенно если машина припаркована под деревьями или линиями электропередачи, где птицы любят находиться.

Как защитить автомобиль от птиц

Эксперты дают несколько практических советов, которые помогут снизить риск птичьих «атак». Во-первых, лучше парковаться в гараже или под навесом. Если такой возможности нет, стоит использовать защитные чехлы — они создают барьер между кузовом и помётом.

Во-вторых, следует избегать мест скопления птиц: деревьев с густой кроной, линий электропередачи, фонарей и других объектов, где пернатые часто сидят.

Также помогает регулярная мойка: чем быстрее удалить свежий помёт, тем меньше вреда он нанесёт лакокрасочному покрытию.

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Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

«…агрессивные кислоты, которые способны повредить краску, оставить неудаляемые пятна и даже привести к коррозии..»
раньше пох было , пока однажды не разъело лак на капоте. теперь сразу смываю эту шнягу с кузова

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