Металлическая стружка в вариаторе: причины появления, интервалы замены жидкости и диагностика

Стружка возникает, когда ремень или цепь проскальзывают по шкивам при высокой нагрузке. Жидкость CVT смазывает ремень и шкивы, отводит тепло, передает гидравлическое давление и обеспечивает нужные фрикционные свойства. По мере старения жидкости эти функции ухудшаются, растет риск перегрева и проскальзывания. Продукты износа могут забивать узкие каналы и соленоиды гидроблока, которые регулируют давление.

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Какие нагрузки ускоряют износ

Агрессивная езда, пробуксовки, раскачивание застрявшей машины на бездорожье, долгое движение на высокой скорости, частые пробки и резкие остановки повышают нагрузку на трансмиссию. Буксировка и работа под высокой нагрузкой, особенно в жарком климате, быстрее старят жидкость. Перегрев ухудшает ее свойства и усиливает износ внутренних деталей.

Когда менять жидкость: рекомендации эксперта

Эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин советует менять трансмиссионную жидкость каждые 60–80 тыс. км, даже если производитель заявляет, что она залита на весь срок службы узла. При тяжелых условиях эксплуатации интервал стоит сократить до 40–50 тыс. км. Загрязненная жидкость может вывести из строя редукционный клапан: давление падает, и ремень начинает проскальзывать.

Универсального интервала для всех вариаторов нет — он зависит от модели и конструкции коробки, типа жидкости и условий эксплуатации. Для некоторых японских CVT предусмотрена проверка жидкости примерно каждые 30 тыс. миль и замена через 60–100 тыс. миль при обычной эксплуатации. Это конкретные рекомендации, а не общие нормы для всех трансмиссий.

Вариатору нужна жидкость с предусмотренными производителем фрикционными и гидравлическими характеристиками; обычная ATF ее не заменит. Менять жидкость нужно по регламенту конкретной коробки.

На что обратить внимание при покупке подержанного авто с вариатором

При осмотре подержанной иномарки с вариатором Хлебушкин советует запустить двигатель на холодную и проверить жидкость. Светло-зеленый или желтый цвет считается нормальным. Темно-коричневый оттенок, помутнение или запах гари могут указывать на неисправность. Серебристые частицы и металлический блеск говорят о возможной стружке внутри механизма.

Во время пробной поездки оцените, насколько плавно машина трогается. При равномерном движении обороты двигателя должны оставаться стабильными. Проверьте работу режимов трансмиссии: задержки включения, нестабильная работа и ошибки по передаточному отношению могут сопровождать загрязнение гидроблока и сбои в регулировании давления.

Точнее оценить состояние коробки помогут компьютерная диагностика и проверка уровня жидкости. Дополнительно проверяют фильтры, давление и работу соленоидов. Если в поддоне обнаружены крупные металлические фрагменты, одной заменой жидкости проблему не решить: нужно проверить ремень или цепь, состояние шкивов, а также насос, фильтры и гидроблок.