«Волга» C50 получила управление со смартфона уже в базе

Обновлённую «Волгу» C50 можно завести со смартфона и заранее настроить температуру в салоне. Заводская система дистанционного управления вошла во все три комплектации седана, включая начальный «Стандарт».

Первые три года пользоваться сервисом можно бесплатно.

Что можно включить через приложение

Приложение VOLGA позволяет запустить или заглушить двигатель, управлять центральным замком, открывать и закрывать окна.

Через него также можно менять настройки климат-контроля и включать подогрев сидений. Например, подготовить салон к поездке, пока водитель ещё собирается дома.

Набор доступных команд зависит от оснащения конкретной машины. По официальной таблице комплектаций:

Подогрев передних и задних сидений есть во всех версиях C50.

Обогрев руля предусмотрен в «Комфорте» и «Премиуме».

Вентиляция передних кресел доступна только в «Премиуме».

То есть сама телематика входит в базовое оснащение, а вентиляция сидений остаётся особенностью старшей версии.

Проверить машину можно, не выходя из дома

В приложении отображаются уровень топлива, запас хода, пробег, состояние аккумулятора и давление в шинах. Там же можно посмотреть температуру в салоне и местоположение автомобиля.

Система показывает, заперта ли машина, закрыты ли окна, капот и багажник. Она также отправляет уведомления о попытках открыть двери и напоминает об оставленных открытыми окнах или включённом освещении.

Как подключиться и где сервис работает

Приложение доступно на Android и iPhone. Для подключения нужно создать учётную запись с адресом электронной почты и активировать автомобиль у официального дилера. Он привяжет машину к аккаунту владельца.

Связь обеспечивает установленный на заводе модуль с eSIM — встроенной электронной SIM-картой. Команды из приложения передаются автомобилю через интернет.

Подключение к сети нужно и телефону, и машине. В подземном паркинге или в месте со слабым сотовым покрытием дистанционные функции могут временно не работать. Ещё одно условие сервиса — автомобиль должен находиться на территории России.

Сколько стоит обновлённая C50

В официальном прайс-листе, действующем с 26 октября, указаны три рекомендованные цены без скидки по трейд-ин:

Комплектация Мощность Цена Стандарт 150 л.с. 3 059 000 ₽ Комфорт 200 л.с. 3 309 000 ₽ Премиум 200 л.с. 3 459 000 ₽

На сайте марки также указана стартовая цена 2 959 000 рублей. Она учитывает скидку 100 тысяч рублей при сдаче автомобиля с пробегом в трейд-ин. По условиям этого прайс-листа программа действует до 31 октября 2026 года включительно.

У всех трёх версий двухлитровый бензиновый турбомотор, передний привод и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Источник: VOLGA.