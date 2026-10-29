«Волга» C50 получила управление со смартфона уже в базе
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«Волга» C50 получила управление со смартфона уже в базе

Автоновости
12 комментариев 12 комментариев

Обновлённую «Волгу» C50 можно завести со смартфона и заранее настроить температуру в салоне. Заводская система дистанционного управления вошла во все три комплектации седана, включая начальный «Стандарт».

Первые три года пользоваться сервисом можно бесплатно.

«Волга» C50 получила управление со смартфона уже в базе

Что можно включить через приложение

Приложение VOLGA позволяет запустить или заглушить двигатель, управлять центральным замком, открывать и закрывать окна.

Через него также можно менять настройки климат-контроля и включать подогрев сидений. Например, подготовить салон к поездке, пока водитель ещё собирается дома.

Набор доступных команд зависит от оснащения конкретной машины. По официальной таблице комплектаций:

  • Подогрев передних и задних сидений есть во всех версиях C50.
  • Обогрев руля предусмотрен в «Комфорте» и «Премиуме».
  • Вентиляция передних кресел доступна только в «Премиуме».

То есть сама телематика входит в базовое оснащение, а вентиляция сидений остаётся особенностью старшей версии.

Проверить машину можно, не выходя из дома

В приложении отображаются уровень топлива, запас хода, пробег, состояние аккумулятора и давление в шинах. Там же можно посмотреть температуру в салоне и местоположение автомобиля.

Система показывает, заперта ли машина, закрыты ли окна, капот и багажник. Она также отправляет уведомления о попытках открыть двери и напоминает об оставленных открытыми окнах или включённом освещении.

Как подключиться и где сервис работает

Приложение доступно на Android и iPhone. Для подключения нужно создать учётную запись с адресом электронной почты и активировать автомобиль у официального дилера. Он привяжет машину к аккаунту владельца.

Связь обеспечивает установленный на заводе модуль с eSIM — встроенной электронной SIM-картой. Команды из приложения передаются автомобилю через интернет.

Подключение к сети нужно и телефону, и машине. В подземном паркинге или в месте со слабым сотовым покрытием дистанционные функции могут временно не работать. Ещё одно условие сервиса — автомобиль должен находиться на территории России.

Сколько стоит обновлённая C50

В официальном прайс-листе, действующем с 26 октября, указаны три рекомендованные цены без скидки по трейд-ин:

КомплектацияМощностьЦена
Стандарт150 л.с.3 059 000 ₽
Комфорт200 л.с.3 309 000 ₽
Премиум200 л.с.3 459 000 ₽

На сайте марки также указана стартовая цена 2 959 000 рублей. Она учитывает скидку 100 тысяч рублей при сдаче автомобиля с пробегом в трейд-ин. По условиям этого прайс-листа программа действует до 31 октября 2026 года включительно.

У всех трёх версий двухлитровый бензиновый турбомотор, передний привод и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Источник: VOLGA.

0
12 Комментариев
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12 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Bizon

децкий сад…регулировка температуры, открыть/закрыть и проч. пое#ень
У меня сосед сделал себе умный дом в деревне,
Работать перестал, сидит теперь и целый день смотрит чего у него там происходит в его отсутствие :о)

ЗЫ. лучше бы бабу андроида сделали :о)

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3
Airmouse

Соседи по деревне смотрят по камере какие собаки гадят вдоль их забора)) Даже раз звонили и сказали что к нашей собаке у них претензий нет)))

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2
Bizon

:о)))))))))))
уже суды были, по телеку показывали, как сосед «следил» за соседкой :о)
на суде мычал, что он контролирует свой периметр, а она попала в поле камеры случайно.
врет, извращенец

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0
Ralf

у меня в деревне, где дача, любитель автоматики уже 2 дома сжег дотла за 3 года. Зато автополив был в теплице и климат-контроль в доме)

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2
Bizon

:о)))
«сжег два дома»
это как ему удалось?

Ответить
0
Ralf

Он сам все это мастерил) сжёг свой дом в итоге.. За год отстроил новый дом, но он и года не простоял — снова сгорел

Ответить
0
cs

—Первые три года пользоваться сервисом можно бесплатно—
афигенно , а потом стопятьсот тыщ ….. пусть они себе в гудок эти опции засунут )))

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3
RedVodim

Уже началось. В Москве и области. Стоят воняют. Греются под изнеженных безмозглых владельцев. Не волги, конечно.

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2
Bizon

это и не заканчивалось :о)
сколько лет опции «дистанционный запуск»?
лет 15, не меньше..это у нас
а так думаю, как пейджеры появились, сразу начали «изголяцо»

Редактировалось 1 час назад
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1
Ralf

У меня первая машина была Opel Astra в 2008 году. Уже тогда на неё я ставил старлайн (B9 вроде модель) с автозапуском

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0
Ralf

Завидуйте молча) какая разница, 5 минут машина пустая греется или когда в ней кто-то сидит и ждет. Таксисты по полчаса в машинах сидят пассажиров порой ждут. Это мегаполис. Не нравится — купите дом в деревне и наслаждайтесь свежим воздухом, у каждого есть выбор. Если я не хочу сидеть в машине дубеть и не скрести замерзшее стекло, это мой выбор поставить автозапуск и сесть уже в теплый салон с оттаявшими стеклами.

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1
goldberg

1,5 ляма максимальная цена для этой телеги.

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0
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