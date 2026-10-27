«Москву завалит снегом»: водителей предупредили о необходимости срочно сменить летнюю резину на зимнюю

Подмосковный Минтранс рекомендовал автомобилистам заранее подготовить машины к зимнему сезону. Причина — понижение температуры и возможные снегопады на следующей неделе. «Не ждите первого снега — начните подготовку автомобиля к зиме» — предупредили в Минтрансе.

В министерстве подчеркнули, что менять летнюю резину на зимнюю лучше до первого гололеда, когда среднесуточная температура начинает опускаться до плюс 5 градусов и ниже. Идеальное для этого время — ближайшие выходные.

Фото портал мэра и правительства Москвы

Как подготовить машину к предстоящим холодам

В Минтрансе советуют устанавливать шипованные или нешипованные шины с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». Для частых поездок по городу подойдут «липучки»: они хорошо сцепляются с мокрым асфальтом, но на льду могут вести себя непредсказуемо. Для загородных дорог больше подходят шипованные шины — они лучше работают на заснеженных и обледенелых участках.

Кроме того, на дорогах важно избегать резких маневров и перестроений, а также не разгоняться слишком быстро и не тормозить экстренно, добавили в пресс-службе.

Прогноз синоптиков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупредил, что «автомобильная зима» для москвичей наступит уже на следующей неделе — 3-4 ноября. Ситуацию также осложнят осадки.

Эксперт напомнил, что шины нужно менять своевременно: на холоде летние покрышки теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой.