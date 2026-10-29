Лихач на BMW едва не устроил ДТП в Кирове
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Лихач на BMW едва не устроил ДТП в Кирове

Видеорегистратор
11 комментариев 11 комментариев
Лихач на BMW едва не устроил ДТП в Кирове

Крайне хамский стиль вождения водителя BMW едва не стал причиной ДТП на улице Павла Корчагина в Кирове.

Сначала нарушитель объехал пробку по встречной полосе и на красный сигнал светофора. Затем он подрезал водителя Kia Sorento. В результате данного опасного маневра белый кроссовер едва не врезался в столб.

Водитель Kia остановился и высказал всё в лицо водителю BMW.

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11 Комментариев
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11 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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yuryvolk

Замечено, если чел по жизни долбоёб, за рулём это особенно проявляется

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3
Rubicon

пацаны на бэхе самоутверждаются.

Редактировалось 45 минут назад
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2
E_Lindros

фильма жмурки насмотрелись. видимо в Кирове только-только его премьера прошла-)))

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1
Separatist

Надо не высказывать в лицо, а отправить запись с видеорегистратора в соответствующие органы, чтобы наказали этого нищеброда!

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2
E_Lindros

колхозники ебаные!

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2
Separatist

Максимально безопасное вождение!

Снимокцуцу.JPG
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0
Rubicon

это пасс

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0
Separatist

это говно еще и праворукое? О господи!

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-1
Separatist

А че киявод пассу тогда предъявляет, пиздить надо было водителя в таком случае

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0
Rubicon

экран побольше и смотрим внимательно. Если бы в бэхе был один водила — то киявод вломил бы, а в бэхе минимум трое

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0
Ростислав

Н бехе под наркотой, а рег идиот поехал на красный.

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