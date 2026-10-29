Лихач на BMW едва не устроил ДТП в Кирове

Крайне хамский стиль вождения водителя BMW едва не стал причиной ДТП на улице Павла Корчагина в Кирове.
Сначала нарушитель объехал пробку по встречной полосе и на красный сигнал светофора. Затем он подрезал водителя Kia Sorento. В результате данного опасного маневра белый кроссовер едва не врезался в столб.
Водитель Kia остановился и высказал всё в лицо водителю BMW.
Замечено, если чел по жизни долбоёб, за рулём это особенно проявляется
пацаны на бэхе самоутверждаются.
фильма жмурки насмотрелись. видимо в Кирове только-только его премьера прошла-)))
Надо не высказывать в лицо, а отправить запись с видеорегистратора в соответствующие органы, чтобы наказали этого нищеброда!
колхозники ебаные!
Максимально безопасное вождение!
это пасс
это говно еще и праворукое? О господи!
А че киявод пассу тогда предъявляет, пиздить надо было водителя в таком случае
экран побольше и смотрим внимательно. Если бы в бэхе был один водила — то киявод вломил бы, а в бэхе минимум трое
Н бехе под наркотой, а рег идиот поехал на красный.