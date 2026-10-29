Лихач на BMW едва не устроил ДТП в Кирове

Крайне хамский стиль вождения водителя BMW едва не стал причиной ДТП на улице Павла Корчагина в Кирове.

Сначала нарушитель объехал пробку по встречной полосе и на красный сигнал светофора. Затем он подрезал водителя Kia Sorento. В результате данного опасного маневра белый кроссовер едва не врезался в столб.

Водитель Kia остановился и высказал всё в лицо водителю BMW.