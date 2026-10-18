В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи

17 октября ночью на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького в центре Петрозаводска легковой автомобиль Kia на большой скорости врезался в машину скорой помощи.
В результате ДТП погибли 46-летний водитель скорой Александр Сергеевич Заляжный и 68-летний врач-педиатр Олег Геннадьевич Стусенко. Они направлялись на вызов к семимесячному ребёнку.
Водитель Kia госпитализирован, его состояние стабильное. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения.
100% вина водителя скорой.
Пешему повезло, что успел отскочить..
Без звука непонятно: была сирена или только маяки
традиционное немое кино. жаль погибшего врача. Я так понимаю вызов был совсем не срочный?
описание неточное — скорость была вовсе не большая … к сожалению не повезло (((