В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи
1
1

В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи

17 октября ночью на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького в центре Петрозаводска легковой автомобиль Kia на большой скорости врезался в машину скорой помощи.

В результате ДТП погибли 46-летний водитель скорой Александр Сергеевич Заляжный и 68-летний врач-педиатр Олег Геннадьевич Стусенко. Они направлялись на вызов к семимесячному ребёнку.

Водитель Kia госпитализирован, его состояние стабильное. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения.

В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи
В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи
Фото Госавтоинспекции
0
4 Комментария
Подписаться
Уведомить о
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
goldberg

100% вина водителя скорой.

Ответить
1
Vikmark

Пешему повезло, что успел отскочить..
Без звука непонятно: была сирена или только маяки

Ответить
1
Rubicon

традиционное немое кино. жаль погибшего врача. Я так понимаю вызов был совсем не срочный?

Ответить
0
cs

описание неточное — скорость была вовсе не большая … к сожалению не повезло (((

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина

16 октября на улице 30 лет Победы в Тюмени произошло массовое ДТП. Причиной происшествия стало нарушение правил перестроения 38-летним водителем...

Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
914 просмотров
18
Подробнее
Автоновости

3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости

Тормозная система автомобиля отвечает за самое главное — безопасность водителя, пассажиров и окружающих. Даже самые качественные колодки и диски не...

3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости
201 просмотр
14
Подробнее
Аварии в России

В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими

Первая авария случилась в субботу около 19:00 на трассе Норильск — Талнах. 47-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную...

В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими
529 просмотров
10
Подробнее
Аварии в России

«Возвращались домой после учебы»: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии

По информации Госавтоинспекции Чувашии, 12 октября в 15:40 на 12-м километре трассы А-151 "Цивильск — Ульяновск" возле деревни Новое Сюрбеево...

«Возвращались домой после учебы»: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
1685 просмотров
23
Подробнее
Аварии в России

Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард

10 октября на 303-м километре трассы Сургут—Салехард «Ладу» неожиданно вынесло на обочину, а затем — на полосу встречного движения, где произошло...

Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард
1499 просмотров
20
Подробнее
Автоновости

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой

На вторичном рынке Chevrolet Lacetti за 250–350 тысяч рублей всё ещё можно найти машину для ежедневных поездок. Однако при таком бюджете речь идёт...

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой
587 просмотров
7
Подробнее
Аварии в России

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover

Есть утро, которое для сотен людей стало границей между «до» и «после». 2 октября, примерно в шесть утра проезжавшие мимо автомобилисты услышали то,...

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover
1790 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской «Хонде» сбил двоих детей

4 октября около 17:40 в Ванинском районе Хабаровского края 17-летний водитель Honda C-HR во время обгона столкнулся с автомобилем, который...

В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской «Хонде» сбил двоих детей
1122 просмотра
47
Подробнее
Аварии в России

Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека

2 октября около 6:00 на Солотчинском мосту в Рязани произошла авария с участием трёх автомобилей: Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta. На кадрах...

Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
8131 просмотр
26
Подробнее
Показать ещё
4 Комментария

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку