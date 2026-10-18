В Петрозаводске в ДТП погибли врач и водитель скорой помощи

17 октября ночью на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького в центре Петрозаводска легковой автомобиль Kia на большой скорости врезался в машину скорой помощи.

В результате ДТП погибли 46-летний водитель скорой Александр Сергеевич Заляжный и 68-летний врач-педиатр Олег Геннадьевич Стусенко. Они направлялись на вызов к семимесячному ребёнку.

Водитель Kia госпитализирован, его состояние стабильное. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Фото Госавтоинспекции