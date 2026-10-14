В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими
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В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими

Первая авария случилась в субботу около 19:00 на трассе Норильск — Талнах. 47-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan. После удара Renault врезался в вахтовый автомобиль. В салоне Renault ехала семья. Несовершеннолетний пассажир находился на переднем сиденье без детского удерживающего устройства и не был пристёгнут ремнём безопасности. Ребёнка госпитализировали.

В тот же день на дороге Норильск — Алыкель 31-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом МАЗ. Пассажира «Тойоты» доставили в больницу.

«Госавтоинспекция призывает всех участников движения соблюдать осторожность и адаптировать стиль вождения к зимним условиям: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров, использовать зимние шины и проверять техническое состояние автомобиля», — сообщили в Госавтоинспекции.

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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Мишаня 007

Та ну нахрен! Как они там ездят ?

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Ralf

В первом видео, походу джипа испугался и нарулил..

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