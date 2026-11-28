ДТП с серьёзными последствиями случилось 26 ноября на 100-м километре автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога» на границе Череповецкого и Шекснинского округов Вологодской области. 25-летний водитель автомобиля Audi не соблюдал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с попутным Geely.

От удара оба легковых автомобиля выбросило в кювет, где оба перевернулись. Травмы получили водитель Audi, а также женщина и 15-летний подросток, находившиеся в салоне Geely. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

За рулём Audi находился 25-летний молодой человек, получивший права в 2023 году. За этот период за ним числится 37 нарушений ПДД.

Фотографии с места ДТП