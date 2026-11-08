TENET обошел «Ниву» в рейтинге новых автомобилей с клиренсом от 200 мм
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TENET обошел «Ниву» в рейтинге новых автомобилей с клиренсом от 200 мм

Автоновости
8 комментариев 8 комментариев

В 2026 году новые автомобили с дорожным просветом от 200 мм вызвали интерес у 31,1% покупателей — на 7,3 % больше, чем годом ранее. Количество объявлений о продаже таких машин выросло на 29%. Данные основаны на статистике «Авито Авто».

TENET обошел «Ниву» в рейтинге новых автомобилей с клиренсом от 200 мм
Фото: auto.ru

Топ-10 моделей с клиренсом от 200 мм

Рейтинг возглавил TENET T4L (клиренс 203 мм, средняя цена 2 348 000 ₽). Далее идут LADA Niva Legend (200 мм, 1 230 000 ₽) и LADA Niva Travel (220 мм, 1 642 000 ₽).

В десятку также вошли JAC T9 (210 мм, 3 746 000 ₽), Geely Monjaro (210 мм, 4 917 000 ₽), Chery Tiggo 9 (200 мм, 4 423 000 ₽), TENET T8 (213 мм, 3 135 000 ₽), Hongqi HS5 (200 мм, 4 330 000 ₽), LADA Iskra Cross (200 мм, 1 772 000 ₽) и Voyah Free (213 мм, 6 875 000 ₽). Разброс средних цен превышает 5 млн рублей.

Особенности TENET T4L

TENET T4L — компактный переднеприводный кроссовер с роботизированной коробкой. Оснащён 1,5-литровым турбомотором (147 л.с., 210 Н·м). Клиренс 203 мм измерен между осями без нагрузки. Багажник: 475 л, со сложенными сиденьями — 1 500 л.

Готовится полноприводная версия с 7-ступенчатым роботом DCT7 (до 300 Н·м) и режимами «4х4», «Снег», «Грязь», «Эко», «Стандарт», «Спорт».

Региональная статистика

Лидер по интересу к высокому клиренсу — Москва (14,8% от общероссийского показателя, средняя цена 7,5 млн ₽). Далее идут Санкт-Петербург (6,7%, 4,5 млн ₽), Татарстан (4,7%, 4,3 млн ₽), Московская область (4,2%, 6,1 млн ₽), Нижегородская область (4%, 3,6 млн ₽).

По предложению новых машин этой категории доля по России составила 27,2%. Максимум — в Забайкальском крае (83,3%), затем идут ЯНАО (51,9%), Чечня (47,6%), Новосибирская область (41,9%) и Красноярский край (40,1%).

Комментарий эксперта

Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Артём Хомутинников связывает рост интереса с расширением выбора: от отечественных внедорожников до дорогих зарубежных кроссоверов. В исследовании высокий клиренс определён как не менее 200 мм между нижней точкой кузова и дорогой. Однако сам по себе этот показатель не гарантирует внедорожных качеств: важны методика измерения, нагрузка, размер колёс и комплектация.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Подколодный З.Г.

Если бы был выбор между роботом и обычной механикой, то я бы механику предпочел.

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5
Bizon

олдскул :о)
со всем уважением

Песню дружбы запевает молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!

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0
goldberg

Робот ?? Сразу не интересны остальные характеристики, т.к. робот, это запрет к покупке.

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3
HoBomzh

Ездил на двойке Бэхе с роботом, отличная коробка.

Редактировалось 5 часов назад
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1
Nordman51

Робот пусть себе в очко засунут.

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1
Bizon

Ссука, «завис»…решает проблему: как залезть в очко :о)

11.jpg
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0
HoBomzh

Я ездил на двойке Бэхе роботе, очень понравилось. Расход минимальный, а коробка отличная!

Редактировалось 5 часов назад
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1
Bizon

ложь 314здешь и провокация
у нас длиннее :о))
220!!!
:о)

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0
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