Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин зявил о том, что отечественный автомобиль Lada Granta в теории способен подняться в воздух подобно Tesla Roadster. По его словам, технически установить ракетные двигатели на машину не является проблемой — такие работы могут быть выполнены в России даже на базе автомобиля Lada Granta, после чего тот сможет совершить полет.

Однако, комментируя непосредственно возможности электрического спорткара Tesla Roadster, Шапарин выразил скептицизм относительно его лётных перспектив. Он подчеркнул, что нигде в мире эта Tesla не будет летать. Эксперт объяснил это тем, что на дорогах общего пользования подобный автомобиль не появится, поскольку его эксплуатация прямо противоречит действующему всемирному законодательству и правилам дорожного движения.

Таким образом, по мнению представителя НАС, вопрос установки ракетных двигателей на автомобили является скорее технической возможностью, чем реальной перспективой для массового использования.