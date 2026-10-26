Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе
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Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе

Автоновости
10 комментариев 10 комментариев
Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин зявил о том, что отечественный автомобиль Lada Granta в теории способен подняться в воздух подобно Tesla Roadster. По его словам, технически установить ракетные двигатели на машину не является проблемой — такие работы могут быть выполнены в России даже на базе автомобиля Lada Granta, после чего тот сможет совершить полет.

Однако, комментируя непосредственно возможности электрического спорткара Tesla Roadster, Шапарин выразил скептицизм относительно его лётных перспектив. Он подчеркнул, что нигде в мире эта Tesla не будет летать. Эксперт объяснил это тем, что на дорогах общего пользования подобный автомобиль не появится, поскольку его эксплуатация прямо противоречит действующему всемирному законодательству и правилам дорожного движения.

Таким образом, по мнению представителя НАС, вопрос установки ракетных двигателей на автомобили является скорее технической возможностью, чем реальной перспективой для массового использования.

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10 Комментариев
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10 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

автоТАЗ мудаки не могут простую нормальную тачку то выпустить! а то какие то ракетные двигатели ещё поставить…ебаный клоун — Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин

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6
UELL

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС)

Ахиренная должность: ни за что не отвечаешь, ни*** не делаешь. Языком чешешь дичь и всё.

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4
E_Lindros

ну и донаты собираешь, протирая очко в кабинете или на бали

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1
Airmouse

Да пусть Антошка выговорится, пар выпустит, может сам взлетит)

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0
Кирилл16

«По его словам, технически установить ракетные двигатели на машину не является проблемой — такие работы могут быть выполнены в России даже на базе автомобиля Lada Granta, после чего тот сможет совершить полет.» как мне нравится, когда дилетант заявляет подобные вещи. У дилетантов всегда все легко и просто.

Антон Шапарин — Российский общественный деятель. Вице-президент Национального автомобильного союза.
Окончил РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет), факультет Связи с общественностью, выпускник программы MBA, стратегический менеджмент в Высшей школе экономики.

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5
MoJloTkoM no roJloBe

Рождённый ползать…

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3
neapol

-Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
-Да ты что… Конечно же нет!
-А вот товарищ полковник говорит что летают.
-Ну, вообще-то да, они летают… Только низенько — низенько

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2
UELL

Уже даже не смешно.

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2
HoBomzh

Мой школьный учитель любил шутить, рассказывал анекдот: Приходит чел к гробовщику, спрашивает можно сделать гроб, гробовщик да, а что? тогда чел ему: а квадратный можешь? да, а что? Чел опять а круглый смастеришь? Гробовщик тому ты что ебанутый? Чел — да, а что?

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2
lex77a

Бляяяя, я давно так не смеялся… Хули, полетит конечно, если только с обрыва…

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1
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