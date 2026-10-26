Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин зявил о том, что отечественный автомобиль Lada Granta в теории способен подняться в воздух подобно Tesla Roadster. По его словам, технически установить ракетные двигатели на машину не является проблемой — такие работы могут быть выполнены в России даже на базе автомобиля Lada Granta, после чего тот сможет совершить полет.
Однако, комментируя непосредственно возможности электрического спорткара Tesla Roadster, Шапарин выразил скептицизм относительно его лётных перспектив. Он подчеркнул, что нигде в мире эта Tesla не будет летать. Эксперт объяснил это тем, что на дорогах общего пользования подобный автомобиль не появится, поскольку его эксплуатация прямо противоречит действующему всемирному законодательству и правилам дорожного движения.
Таким образом, по мнению представителя НАС, вопрос установки ракетных двигателей на автомобили является скорее технической возможностью, чем реальной перспективой для массового использования.
автоТАЗ мудаки не могут простую нормальную тачку то выпустить! а то какие то ракетные двигатели ещё поставить…ебаный клоун — Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС)
Ахиренная должность: ни за что не отвечаешь, ни*** не делаешь. Языком чешешь дичь и всё.
ну и донаты собираешь, протирая очко в кабинете или на бали
Да пусть Антошка выговорится, пар выпустит, может сам взлетит)
«По его словам, технически установить ракетные двигатели на машину не является проблемой — такие работы могут быть выполнены в России даже на базе автомобиля Lada Granta, после чего тот сможет совершить полет.» как мне нравится, когда дилетант заявляет подобные вещи. У дилетантов всегда все легко и просто.
Антон Шапарин — Российский общественный деятель. Вице-президент Национального автомобильного союза.
Окончил РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет), факультет Связи с общественностью, выпускник программы MBA, стратегический менеджмент в Высшей школе экономики.
Рождённый ползать…
-Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
-Да ты что… Конечно же нет!
-А вот товарищ полковник говорит что летают.
-Ну, вообще-то да, они летают… Только низенько — низенько
Уже даже не смешно.
Мой школьный учитель любил шутить, рассказывал анекдот: Приходит чел к гробовщику, спрашивает можно сделать гроб, гробовщик да, а что? тогда чел ему: а квадратный можешь? да, а что? Чел опять а круглый смастеришь? Гробовщик тому ты что ебанутый? Чел — да, а что?
Бляяяя, я давно так не смеялся… Хули, полетит конечно, если только с обрыва…