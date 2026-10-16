Tesla показала летающий Roadster (Видео)

16 октября Tesla показала новый Roadster на площадке SpaceX в Техасе. Спорткар поднялся по рампе, перевернулся в воздухе и приземлился на колёса.

Как объясняет Tesla, вентиляторы откачивают воздух из-под днища и удерживают машину на перевёрнутой поверхности. Газовые двигатели помогают ей маневрировать в воздухе.

Летающая версия Rocket рассчитана на одного человека и будет доступна по приглашениям. Допуска на дороги общего пользования у неё пока нет, уточняет Tesla.

По данным EFE, начать производство Tesla планирует в 2028 году. Окончательные цены на момент презентации компания не объявила.