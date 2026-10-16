Tesla показала летающий Roadster (Видео)
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Tesla показала летающий Roadster (Видео)

Автоновости
2 комментария 2 комментария

16 октября Tesla показала новый Roadster на площадке SpaceX в Техасе. Спорткар поднялся по рампе, перевернулся в воздухе и приземлился на колёса.

Tesla показала летающий Roadster (Видео)

Как объясняет Tesla, вентиляторы откачивают воздух из-под днища и удерживают машину на перевёрнутой поверхности. Газовые двигатели помогают ей маневрировать в воздухе.

Летающая версия Rocket рассчитана на одного человека и будет доступна по приглашениям. Допуска на дороги общего пользования у неё пока нет, уточняет Tesla.

По данным EFE, начать производство Tesla планирует в 2028 году. Окончательные цены на момент презентации компания не объявила.

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2 Комментария
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2 комментариев
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херня! тачки в пробке не сможет перепрыгнуть!

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alejandromartinez

ИИ-шка сейчас какой только херни не нарисует… Каки ваши доказательства?

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