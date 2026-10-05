У электрокара Tesla на скорости 286 км/ч лопнуло колесо
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У электрокара Tesla на скорости 286 км/ч лопнуло колесо

За рубежом
3 комментария 3 комментария
У электрокара Tesla на скорости 286 км/ч лопнуло колесо

На автобане в Германии электрокар Tesla Model S Plaid попал в аварию на скорости около 285 км/ч. У машины лопнуло колесо, в результате чего водитель потерял управление, автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Кузов сильно пострадал, но силовая структура салона выдержала — водитель остался жив.

Перед аварией водитель неоднократно разгонялся до 250–280 км/ч, а непосредственно перед потерей управления спидометр показывал около 286 км/ч.

Разбитая Model S Plaid 2024 года проехала около 19 тыс. км и была на шинах Goodyear Eagle F1 SuperSport. Автор позже узнал об апрельском отзыве этой модели шин из-за риска деламинации, но подтверждений, что причина именно в этом, нет.

Model S Plaid — один из самых мощных серийных автомобилей Tesla: более 1000 л.с., разгон до 100 км/ч примерно за 2,1 секунды и максимальная скорость до 322 км/ч.

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3 Комментария
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3 комментариев
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formatceft

У меня только один вопрос возник: как они ездят с таким рулём???

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Ростислав

В случае экстренной ситуации с таким рулем 100% попадешь в ДТП.

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1
Ростислав

Плохо, если этот идиот выжил.
Руль специально для педиков сделан??

Редактировалось 20 минут назад
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