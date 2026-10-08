В России распродают грузовики из госрезерва
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В России распродают грузовики из госрезерва

Автоновости
2 комментария 2 комментария

В России распродают культовые грузовики ГАЗ-66, которые долгое время находились на хранении в государственном резерве. Речь идет о так называемых автомобилях «с хранения» — технике, которая десятилетиями стояла на специализированных площадках и за всю свою историю ни разу не выезжала на дороги общего пользования.

В России распродают грузовики из госрезерва

Происхождение и состояние техники

Судя по опубликованным на доске объявлений фотографиям и описанию, полноприводные грузовики ГАЗ-66 ранее числились на балансе складов государственного резерва. На снимках отчетливо видны машины в армейской раскраске, а также версии, предназначенные для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В одном из рекламных объявлений уточняется, что техника была снята с длительной консервации в 2021 году. После этого партию грузовиков выкупила частная компания, которая сейчас и занимается их реализацией.

В России распродают грузовики из госрезерва

Возраст и география продаж

Несмотря на то что точный год выпуска каждого конкретного автомобиля в объявлениях не указан, эксперты сходятся во мнении, что всем этим «шишигам» (народное прозвище ГАЗ-66) как минимум по тридцать лет. Производство этой модели было окончательно прекращено еще в конце девяностых годов прошлого века.

На данный момент выставленные на продажу грузовики физически находятся на стоянках в двух регионах страны: в городе Абакан (Республика Хакасия) и в подмосковных Бронницах.

Стоимость и комплектация

Сколько же придется заплатить за раритетный ГАЗ-66 с хранения? Здесь цены варьируются в зависимости от состояния и комплектности. Несколько «шишиг», которые фактически не имеют пробега, выставлены на продажу исключительно «на запчасти» по цене от 350 до 400 тысяч рублей за штуку. Вероятно, причиной тому послужили неполные документы, не позволяющие оформить их как полноценные транспортные средства.

В России распродают грузовики из госрезерва

Тем, кто хочет получить не просто донора запчастей, а рабочий автомобиль, придется заплатить больше. Исправные грузовики оцениваются в 500 тысяч рублей за экземпляр, хотя и им, скорее всего, потребуется дополнительное техническое обслуживание и приведение в порядок после долгого простоя.

Самым дорогим лотом является полностью ходовая машина с кунгом (фургоном), цена на которую достигает 600 тысяч рублей.

В России распродают грузовики из госрезерва
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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

А на фронт отправить, не?

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E_Lindros

так ведь «неполные документы, не позволяющие оформить их как полноценные транспортные средства»-))) на отправке не заработаешь, а так хоть по 400 тыдыщ за телегу прилипнет

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