«Если палка смотрит в рот, значит правый поворот»: почему можно лишиться прав, если проехать на зеленый

Друзья! Недавно столкнулся с тем, что на перекрестке в моем в городе в штатном режиме работал светофор, но внезапно на перекрестке появился наряд ДПС. Движение регулировал инспектор. И делал он это, сразу скажу, что удивительно, очень грамотно и в соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации. То есть, все го жесты были в соответствии с правилами.

Так вот, я оказался первым на перекрестке и сразу вспомнил слова своего инструктора на первом занятии в автошколе. Самое главное — это жесты регулировщика. Независимо от того, хоть тебе зеленый горит, ты должен руководствоваться жестам регулировщика.

Я запомнил: «Если палка смотрит в лоб, делай правый поворот! Если палка смотрит влево, поезжай как королева! Если палка смотрит вверх, стой на месте дольше всех! Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права! Грудь и спина — для водителя стена!»

Так вот! Инспектор направил свою «палку» на меня. Я, стоял в левой полосе. Подумав менее секунды, включил правый поворотник, меня пропустили, слава богу.я поехал направо, но многие водители, проигнорировав сигналы регулировщика, я это увидел в зеркало заднего вида, пытались проехать прямо и были остановлены. За что они получили нагоняй от регулировщика, который буквально направлял их направо. Один даже проехал прямо, но остановился, типа мне нужно прямо. Но инспектор был непрексловен.

Я действовал в соответствии с правилами, знания о которых получил в автошколе. Другие водители этих правил не знали, или пропустили мимо ушей, за что могли вполне законно получить лишение прав.

Но! Повернул направо я через сплошную по его требованию. Там камеры! Как вы думаете, меня накажут штрафом? И лишат лит водителей прав, которые проехали прямо несмотря на сигналы регулировщика?