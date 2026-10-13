"Если палка смотрит в рот, значит правый поворот": почему можно лишиться прав, если проехать на зеленый
1
1

«Если палка смотрит в рот, значит правый поворот»: почему можно лишиться прав, если проехать на зеленый

ПДД

Друзья! Недавно столкнулся с тем, что на перекрестке в моем в городе в штатном режиме работал светофор, но внезапно на перекрестке появился наряд ДПС. Движение регулировал инспектор. И делал он это, сразу скажу, что удивительно, очень грамотно и в соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации. То есть, все го жесты были в соответствии с правилами.

Так вот, я оказался первым на перекрестке и сразу вспомнил слова своего инструктора на первом занятии в автошколе. Самое главное — это жесты регулировщика. Независимо от того, хоть тебе зеленый горит, ты должен руководствоваться жестам регулировщика.

Я запомнил: «Если палка смотрит в лоб, делай правый поворот! Если палка смотрит влево, поезжай как королева! Если палка смотрит вверх, стой на месте дольше всех! Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права! Грудь и спина — для водителя стена!»

Так вот! Инспектор направил свою «палку» на меня. Я, стоял в левой полосе. Подумав менее секунды, включил правый поворотник, меня пропустили, слава богу.я поехал направо, но многие водители, проигнорировав сигналы регулировщика, я это увидел в зеркало заднего вида, пытались проехать прямо и были остановлены. За что они получили нагоняй от регулировщика, который буквально направлял их направо. Один даже проехал прямо, но остановился, типа мне нужно прямо. Но инспектор был непрексловен.

Я действовал в соответствии с правилами, знания о которых получил в автошколе. Другие водители этих правил не знали, или пропустили мимо ушей, за что могли вполне законно получить лишение прав.

Но! Повернул направо я через сплошную по его требованию. Там камеры! Как вы думаете, меня накажут штрафом? И лишат лит водителей прав, которые проехали прямо несмотря на сигналы регулировщика?

&#171;Если палка смотрит в рот, значит правый поворот&#187;: почему можно лишиться прав, если проехать на зеленый
0
0 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой

На вторичном рынке Chevrolet Lacetti за 250–350 тысяч рублей всё ещё можно найти машину для ежедневных поездок. Однако при таком бюджете речь идёт...

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой
560 просмотров
7
Подробнее
Автоновости

Скрытая опасность: как съемка движущегося по дороге автомобиля может повредить ваш смартфон

В последнее время всё чаще появляются сообщения о том, что съёмка движущегося автомобиля приводит к повреждению смартфона. Нет, это не отскочивший...

Скрытая опасность: как съемка движущегося по дороге автомобиля может повредить ваш смартфон
381 просмотр
8
Подробнее
Автоновости

Решил сдать годовалый «Москвич 3» в трейд-ин и купить «Москвич М70». Когда услышал оценку дилера, потерял дар речи

Недавно в одном крупном автомобильном сообществе появился подробный рассказ реального владельца, который наглядно показывает, как может работать...

Решил сдать годовалый «Москвич 3» в трейд-ин и купить «Москвич М70». Когда услышал оценку дилера, потерял дар речи
655 просмотров
13
Подробнее
Автоновости

Почему ни в коем случае нельзя доливать бензин в бак после щелчка пистолета

Многие водители воспринимают щелчок заправочного пистолета не как команду «стоп», а как сигнал к тому, что можно добавить ещё немного топлива....

Почему ни в коем случае нельзя доливать бензин в бак после щелчка пистолета
2749 просмотров
23
Подробнее
Автоновости

Прицеп и категория BE: что важно знать водителю, чтобы не получить штраф

В России водители всё чаще сталкиваются с тем, что сотрудники ГАИ обращают внимание не только на документы на авто, но и на право управлять...

Прицеп и категория BE: что важно знать водителю, чтобы не получить штраф
451 просмотр
3
Подробнее
Автоновости

AWD или 4WD: что лучше и чем на самом деле отличаются системы полного привода

Разница между системами полного привода становится понятна не по надписи на кузове, а за рулём. На кроссовере водитель может спокойно выехать из...

AWD или 4WD: что лучше и чем на самом деле отличаются системы полного привода
675 просмотров
23
Подробнее
Аварии в России

Обгон начал на прерывистой, а закончил на сплошной — лишат ли прав?

Водитель включает поворотник, выезжает на встречную полосу через прерывистую линию, опережает грузовик и возвращается на свою полосу уже через...

Обгон начал на прерывистой, а закончил на сплошной — лишат ли прав?
814 просмотров
19
Подробнее
Автоновости

Смазка ступичных шпилек, а точно ли надо? Как безобидная привычка может превратиться в скрытую угрозу

Среди автомобилистов есть привычка, которая передается из поколение в поколение: перед установкой колеса смазать резьбу шпилек или болтов медной...

Смазка ступичных шпилек, а точно ли надо? Как безобидная привычка может превратиться в скрытую угрозу
463 просмотра
32
Подробнее
Показать ещё
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль