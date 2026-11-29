26 ноября на 59-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 25-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. Кроме того, участниками происшествия стали ещё два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении, — Haval и Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель «Приоры» и его 53-летний пассажир погибли на месте. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор участника происшествия.

Одной из причин аварии было то, что на задней оси «Лады» были установлены летние шины, — сообщили в Госавтоинспекции Курганской области.