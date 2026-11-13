В Татарстане осудили водителя мопеда, по вине которого погибла 17-летняя пассажирка
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В Татарстане осудили водителя мопеда, по вине которого погибла 17-летняя пассажирка

Аварии в России
В Татарстане осудили водителя мопеда, по вине которого погибла 17-летняя пассажирка

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем прошлой весной в Высокой Горе. Тогда 17-летняя девушка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, а ее одноклассник, управлявший мопедом, оказался на скамье подсудимых.

Виталий и его одноклассница ехали на мопеде по улице Сосновой. Парень был за рулем, девушка сидела позади. В какой-то момент водитель заметил, что автомобиль впереди начинает поворот налево. Чтобы избежать столкновения, он резко изменил направление, задел бордюр, и мопед перевернулся.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. После падения девушка еще несколько метров проскользила по асфальту. Виталий сразу подбежал к ней, однако полученные травмы оказались смертельными — в тот же день она умерла в больнице.

Выяснилось, что школьница попросила одноклассника подвезти ее домой после занятий. Пассажирка была без шлема, а у мопеда отсутствовал номерной знак. При этом права на управление транспортом у Виталия были.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Потерпевшей признали мать погибшей. На суд она пришла с фотографией дочери и, как было заметно, с трудом держала себя в руках во время оглашения приговора. От комментариев женщина отказалась, сказав лишь, что сейчас не в состоянии что-либо объяснить.

Защита также не стала общаться с прессой. Перед заседанием адвокат предупреждал, что будет просить удалить СМИ из зала, и действительно заявил соответствующее ходатайство, однако суд его не удовлетворил.

Перед оглашением приговора подсудимый сказал последнее слово. Как стало известно, он извинился перед матерью погибшей одноклассницы. После этого суд удалился в совещательную комнату и вскоре вернулся с решением.

Молодого человека признали виновным и назначили ему два года лишения свободы условно. Кроме того, на два с половиной года ему запретили управлять транспортными средствами, а испытательный срок составил два года. Мопед Vento Grace, на котором разбились молодые люди, вернули владельцу.

Источник: https://www.tatar-inform.ru/

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