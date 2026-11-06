Лада Веста получит 132-сильный мотор 1,8
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Лада Веста получит 132-сильный мотор 1,8

Автоновости
6 комментариев 6 комментариев

Для Весты готовят двигатель 1,8 мощностью 132 л.с. вместо нынешних 122. В семействе новых моторов АвтоВАЗ переработал 37 деталей и сохранил защиту клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Лада Веста получит 132-сильный мотор 1,8
Для Весты заявлен мотор 1,8 мощностью 132 л.с. Фото: АвтоВАЗ

Базовая Веста 1,6 по озвученному заводом плану останется 106-сильной.

У обновлённой Весты Cross появится ещё и выбор режимов «Снег», «Песок» и «Спорт». Двигатель 1,8 будет доступен с шестиступенчатой механикой и вариатором.

Что переделали внутри мотора

Новые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра разрабатывали для кроссовера Lada Azimut. О дальнейшей установке 1,8-литрового агрегата на Весту представители завода рассказали на техническом семинаре в июле 2026 года.

Изменения затронули головку блока цилиндров, впуск и распределительные валы. Доработали и шатунно-поршневую группу. Кольца с меньшим прижимным усилием должны снизить потери на трение, а новые масляные форсунки направляют масло на днища поршней для охлаждения.

«Безвтыковую» конструкцию сохранили. В поршнях предусмотрены углубления под полный ход клапанов, чтобы при обрыве ремня газораспределительного механизма детали не встретились. Об этой особенности нового семейства моторов рассказали разработчики.

Лада Веста получит 132-сильный мотор 1,8
Двигатель 1,8 на техническом семинаре, июль 2026 года. Фото: Иван Бахарев / Автоновости дня

Сколько сил получит именно Веста

В сентябрьской презентации для дилеров указаны 132 л.с. и 175 Н·м. По сравнению с прежним 1.8 EVO это прибавка 10 л.с. и 5 Н·м. Рабочий объём составляет 1774 см³.

Лада Веста получит 132-сильный мотор 1,8
Заявленное обновление двигателя Весты 1,8. Мощность со 122 до 132 л.с., момент со 170 до 175 Н·м

В июльских материалах технического семинара фигурировали 135 л.с. Позднее мощность 132 л.с. для Весты и Ауры подтвердили в пресс-службе АвтоВАЗа в ответе Autonews от 22 сентября.

Завод также обещает уменьшить расход топлива. В пересчёте на прежние характеристики прибавка мощности составляет около 8,2%, максимального момента — около 2,9%.

Младший двигатель 1,6 нового поколения развивает 120 л.с. По объяснению представителей АвтоВАЗа на июльском семинаре, сначала его получит Искра. Для базовой Весты тогда подтвердили сохранение 106-сильного агрегата.

Что изменится в комплектациях

У кросс-версий с мотором 1,8 будет пять положений селектора режимов движения. Помимо «Снега», «Песка» и «Спорта», предусмотрены положения ESC On и ESC Off с включённой и отключённой системой стабилизации. Аналогичное решение прежде применяли на XRAY Cross.

Веста также получит косвенный контроль давления в шинах по данным о вращении колёс.

По дилерскому плану комплектация Techno должна получить эту функцию в ноябре 2026 года, остальные исполнения, включая CNG и Sport, — с января 2027-го.

Для салона Весты Techno предусмотрена белая фоновая подсветка передней панели и дверей.

Когда ждать обновление

В опубликованной 22 сентября дилерской презентации выход обновлённых машин намечен на ноябрь 2026 года. В ответе Autonews завод подтвердил появление нового двигателя до конца года.

Источники: АвтоВАЗ, Автопоток, Автоновости дня, Autonews.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Airmouse

Неожиданный прорыв технологий.

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Airmouse

Об этой особенности нового семейства моторов рассказали разработчики.
Вот все секреты и разболтали паршивцы.

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1
Rubicon

Блокировка будет ? Кросс же все таки

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Bizon

а что у всех кроссоверов есть муфты и задний редуктор?
мне кажецо, что не у всех.
клиренс 18 — вот основной атрибут (признак) современного кроссовера, а не муфта

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0
Rubicon

у жигуля заявлено 175… даже если колеса больше поставить — «современным кроссовером» он не станет
Не понимаю, почему клиренс даёт право пузотерке называться кроссовером
Запорожец тоже кроссовер!
ЗАЗ-968М (рестайлинг 1979 года, третье поколение) — 190 мм. 

Редактировалось 15 часов назад
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1
dok_p

руля если только)))

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