Лада Веста получит 132-сильный мотор 1,8

Для Весты готовят двигатель 1,8 мощностью 132 л.с. вместо нынешних 122. В семействе новых моторов АвтоВАЗ переработал 37 деталей и сохранил защиту клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Для Весты заявлен мотор 1,8 мощностью 132 л.с. Фото: АвтоВАЗ

Базовая Веста 1,6 по озвученному заводом плану останется 106-сильной.

У обновлённой Весты Cross появится ещё и выбор режимов «Снег», «Песок» и «Спорт». Двигатель 1,8 будет доступен с шестиступенчатой механикой и вариатором.

Что переделали внутри мотора

Новые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра разрабатывали для кроссовера Lada Azimut. О дальнейшей установке 1,8-литрового агрегата на Весту представители завода рассказали на техническом семинаре в июле 2026 года.

Изменения затронули головку блока цилиндров, впуск и распределительные валы. Доработали и шатунно-поршневую группу. Кольца с меньшим прижимным усилием должны снизить потери на трение, а новые масляные форсунки направляют масло на днища поршней для охлаждения.

«Безвтыковую» конструкцию сохранили. В поршнях предусмотрены углубления под полный ход клапанов, чтобы при обрыве ремня газораспределительного механизма детали не встретились. Об этой особенности нового семейства моторов рассказали разработчики.

Двигатель 1,8 на техническом семинаре, июль 2026 года. Фото: Иван Бахарев / Автоновости дня

Сколько сил получит именно Веста

В сентябрьской презентации для дилеров указаны 132 л.с. и 175 Н·м. По сравнению с прежним 1.8 EVO это прибавка 10 л.с. и 5 Н·м. Рабочий объём составляет 1774 см³.

Заявленное обновление двигателя Весты 1,8. Мощность со 122 до 132 л.с., момент со 170 до 175 Н·м

В июльских материалах технического семинара фигурировали 135 л.с. Позднее мощность 132 л.с. для Весты и Ауры подтвердили в пресс-службе АвтоВАЗа в ответе Autonews от 22 сентября.

Завод также обещает уменьшить расход топлива. В пересчёте на прежние характеристики прибавка мощности составляет около 8,2%, максимального момента — около 2,9%.

Младший двигатель 1,6 нового поколения развивает 120 л.с. По объяснению представителей АвтоВАЗа на июльском семинаре, сначала его получит Искра. Для базовой Весты тогда подтвердили сохранение 106-сильного агрегата.

Что изменится в комплектациях

У кросс-версий с мотором 1,8 будет пять положений селектора режимов движения. Помимо «Снега», «Песка» и «Спорта», предусмотрены положения ESC On и ESC Off с включённой и отключённой системой стабилизации. Аналогичное решение прежде применяли на XRAY Cross.

Веста также получит косвенный контроль давления в шинах по данным о вращении колёс.

По дилерскому плану комплектация Techno должна получить эту функцию в ноябре 2026 года, остальные исполнения, включая CNG и Sport, — с января 2027-го.

Для салона Весты Techno предусмотрена белая фоновая подсветка передней панели и дверей.

Когда ждать обновление

В опубликованной 22 сентября дилерской презентации выход обновлённых машин намечен на ноябрь 2026 года. В ответе Autonews завод подтвердил появление нового двигателя до конца года.

Источники: АвтоВАЗ, Автопоток, Автоновости дня, Autonews.