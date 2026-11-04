«Оказалась на встречной полосе»: водитель и пассажирка «Соляриса» погибли на трассе «Золотое кольцо»

ДТП произошло 31 октября около 07:50 на 118-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Приволжском районе Ивановской области.

По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулём Hyundai Solaris ехала в сторону Костромы. Автомобиль частично оказался на встречной полосе и задел заднее колесо встречного внедорожника Tank.

После этого легковушку занесло, и она столкнулась с ГАЗелью. Водитель Hyundai погибла на месте. Её пассажир скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Ещё одна пассажирка «Соляриса» была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Фото полиции Ивановской области