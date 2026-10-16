Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
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Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев

16 октября на улице 30 лет Победы в Тюмени произошло массовое ДТП. Причиной происшествия стало нарушение правил перестроения 38-летним водителем кроссовера Changan. Он столкнулся с попутным седаном Ford Focus, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Nissan и «Газель».

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Changan — мать водителя. Травмы получили 38-летний водитель и 68-летний пассажир «Чангана», а также 59-летний водитель и 58-летняя пассажирка «Ниссана».

Сейчас движение на участке частично ограничено. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина
Фотографии с места ДТП от Госавтоинспекции Тюмени
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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

пздц….явно торчок ебаный

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1
PSV

Отключился? После чиркания ни одной попытки увернуться.

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0
al08

Он спал и после удара об попутного????

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0
Ростислав

99,99%, что нарик или пьянь.
Или уснул за рулем.

Редактировалось 23 минут назад
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0
Vikmark

Не тормозил, не маневрировал.. он без сознания был до удара или обдолбанный?

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