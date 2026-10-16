Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина

16 октября на улице 30 лет Победы в Тюмени произошло массовое ДТП. Причиной происшествия стало нарушение правил перестроения 38-летним водителем кроссовера Changan. Он столкнулся с попутным седаном Ford Focus, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Nissan и «Газель».
В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Changan — мать водителя. Травмы получили 38-летний водитель и 68-летний пассажир «Чангана», а также 59-летний водитель и 58-летняя пассажирка «Ниссана».
Сейчас движение на участке частично ограничено. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
пздц….явно торчок ебаный
Отключился? После чиркания ни одной попытки увернуться.
Он спал и после удара об попутного????
99,99%, что нарик или пьянь.
Или уснул за рулем.
Не тормозил, не маневрировал.. он без сознания был до удара или обдолбанный?