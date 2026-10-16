Водитель китайского кроссовера устроил массовое ДТП в Тюмени: погибла женщина

16 октября на улице 30 лет Победы в Тюмени произошло массовое ДТП. Причиной происшествия стало нарушение правил перестроения 38-летним водителем кроссовера Changan. Он столкнулся с попутным седаном Ford Focus, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Nissan и «Газель».

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Changan — мать водителя. Травмы получили 38-летний водитель и 68-летний пассажир «Чангана», а также 59-летний водитель и 58-летняя пассажирка «Ниссана».

Сейчас движение на участке частично ограничено. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Фотографии с места ДТП от Госавтоинспекции Тюмени