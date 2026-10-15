В Тюмени водитель пытался увернуться от автомобиля и врезался в столб
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В Тюмени водитель пытался увернуться от автомобиля и врезался в столб

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
В Тюмени водитель пытался увернуться от автомобиля и врезался в столб

В Тюмени водитель авто с видеорегистратором пытался увернуться от выезжавшего со второстепенной кроссовера и врезался в столб.

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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Gelen80

Так он сам в него нарулил, кросс выезжал изначально в свободную полосу, автобусу я думаю он бы не создал помеху.

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2
denium

Автор олень. Такие своей тупорылой ездой создают и себе и другим проблемы. Если касания не было, то на месте кроссовера я уехал бы.

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Мишаня 007

Регик индюк. Сам себе буратино, как говорят! Херова туча вариантов разъехаться, но он выбрал столб!

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