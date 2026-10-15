В Тюмени водитель пытался увернуться от автомобиля и врезался в столб

В Тюмени водитель авто с видеорегистратором пытался увернуться от выезжавшего со второстепенной кроссовера и врезался в столб.
В Тюмени водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком, после чего снёс два дорожных знака и въехал в забор
ДТП произошло на перекрестке Кармацкого и Пожарных и спасателей в Тюмени. Водитель "Приоры" едва не сбил женщину с ребёнком на тротуаре, затем снёс...
Так он сам в него нарулил, кросс выезжал изначально в свободную полосу, автобусу я думаю он бы не создал помеху.
Автор олень. Такие своей тупорылой ездой создают и себе и другим проблемы. Если касания не было, то на месте кроссовера я уехал бы.
Регик индюк. Сам себе буратино, как говорят! Херова туча вариантов разъехаться, но он выбрал столб!