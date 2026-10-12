В Иркутской области автомобиль смяло между двумя грузовиками: погибли мужчина и женщина

12 октября около 12:45 на 126-м километре трассы Р-258 «Байкал» неподалёку от посёлка Мангутай грузовик Isuzu, двигавшийся в сторону Бурятии, врезался в стоявший впереди Nissan X-Trail. Водитель кроссовера собирался повернуть налево — в сторону посёлка. От удара Nissan выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Volvo.

На месте ДТП погибли 72-летний водитель и 71-летняя пассажирка «Ниссана». Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото с места ДТП