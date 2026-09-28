В Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по машине с пьяным водителем

На Приморском проспекте сотрудники ГАИ обратили внимание, что Nissan Almera беспорядочно перестраивается из ряда в ряд. Водителю приказали остановиться, но он увеличил скорость и продолжил опасные манёвры.

Затем его пытались догнать на развязке с ЗСД и Планерной улицей, однако он упорно пытался скрыться. После поворота на улицу Оптиков инспекторы применили огнестрельное оружие. После нескольких прицельных выстрелов по шинам Nissan наконец остановился.

Водителя задержали. Внешне мужчина выглядел пьяным, от медицинского освидетельствования он отказался. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на автомобилиста составили несколько протоколов: за невыполнение требования об остановке, отказ от освидетельствования, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и проезда перекрёстка, а также за неповиновение законному требованию полицейского. Nissan отправили на спецстоянку.