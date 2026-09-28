В Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по машине с пьяным водителем
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В Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по машине с пьяным водителем

ГИБДД и полиция
6 комментариев 6 комментариев
В Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по машине с пьяным водителем

На Приморском проспекте сотрудники ГАИ обратили внимание, что Nissan Almera беспорядочно перестраивается из ряда в ряд. Водителю приказали остановиться, но он увеличил скорость и продолжил опасные манёвры.

Затем его пытались догнать на развязке с ЗСД и Планерной улицей, однако он упорно пытался скрыться. После поворота на улицу Оптиков инспекторы применили огнестрельное оружие. После нескольких прицельных выстрелов по шинам Nissan наконец остановился.

Водителя задержали. Внешне мужчина выглядел пьяным, от медицинского освидетельствования он отказался. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на автомобилиста составили несколько протоколов: за невыполнение требования об остановке, отказ от освидетельствования, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и проезда перекрёстка, а также за неповиновение законному требованию полицейского. Nissan отправили на спецстоянку.

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6 Комментариев
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6 комментариев
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E_Lindros

надо было сразу в лоб шмалять уёбку

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3
Nordman51

Полицейские смешные и глупые. Выбегают из машины и сразу бегут к автомобилю нарушителя. А если оттуда пуля в тупую бошку прилетит, они не думают. Блядь, а потом таким умникам мемориальные доски вешают и пишут, что погиб типа при исполнении долга, а ни от своей тупости.

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2
sanchess80

Лучше бы научили (и разрешили) нашим полицейским таранить таких вот. И если не получается «забодать», тогда уже стрелять

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2
GDV nic

Хороший выстрел.

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0
Bizon

# «злоcтно и сознательно» :о)))))

из всего творческого наследия великого актера-режиссера Олега Ефремова люблю два эпизода
1) «Берегись автомобиль» «я тебя ваще сажать не буду…живи свободно»

2) «Инспектор ГАИ»: «у нас ту не чикаго и не хьюстон»
видео у них тут куй увидишь (боремся за «колхозные идеалы»), зато сделали аудиодорожку.
Дай вам Бог здоровья, Люди :о)
https://ru.mp3lizzi.cc/music/инспектор+гаи+фильм/

Редактировалось 4 часов назад
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0
Germanetz

В Перебурге на Приморском 
Бегала полиция
На шушлайке алконавта
взяли краснолицие

В МВД в Москве Ирина
Генерал полиции
Официально сообщает 
эту диспозицию.

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