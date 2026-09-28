В Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по машине с пьяным водителем

На Приморском проспекте сотрудники ГАИ обратили внимание, что Nissan Almera беспорядочно перестраивается из ряда в ряд. Водителю приказали остановиться, но он увеличил скорость и продолжил опасные манёвры.
Затем его пытались догнать на развязке с ЗСД и Планерной улицей, однако он упорно пытался скрыться. После поворота на улицу Оптиков инспекторы применили огнестрельное оружие. После нескольких прицельных выстрелов по шинам Nissan наконец остановился.
Водителя задержали. Внешне мужчина выглядел пьяным, от медицинского освидетельствования он отказался. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на автомобилиста составили несколько протоколов: за невыполнение требования об остановке, отказ от освидетельствования, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и проезда перекрёстка, а также за неповиновение законному требованию полицейского. Nissan отправили на спецстоянку.
надо было сразу в лоб шмалять уёбку
Полицейские смешные и глупые. Выбегают из машины и сразу бегут к автомобилю нарушителя. А если оттуда пуля в тупую бошку прилетит, они не думают. Блядь, а потом таким умникам мемориальные доски вешают и пишут, что погиб типа при исполнении долга, а ни от своей тупости.
Лучше бы научили (и разрешили) нашим полицейским таранить таких вот. И если не получается «забодать», тогда уже стрелять
Хороший выстрел.
# «злоcтно и сознательно» :о)))))
из всего творческого наследия великого актера-режиссера Олега Ефремова люблю два эпизода
1) «Берегись автомобиль» «я тебя ваще сажать не буду…живи свободно»
2) «Инспектор ГАИ»: «у нас ту не чикаго и не хьюстон»
видео у них тут куй увидишь (боремся за «колхозные идеалы»), зато сделали аудиодорожку.
Дай вам Бог здоровья, Люди :о)
https://ru.mp3lizzi.cc/music/инспектор+гаи+фильм/
В Перебурге на Приморском
Бегала полиция
На шушлайке алконавта
взяли краснолицие
В МВД в Москве Ирина
Генерал полиции
Официально сообщает
эту диспозицию.