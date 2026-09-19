Житель Санкт-Петербурга устроил для друзей пенную вечеринку прямо в кузове своего пикапа. Компании это понравилось, а вот дорожным инспекторам — нет.

Видео, на котором кузов Dodge RAM 1500 превратили в бассейн, попало в сеть. Его заметили сотрудники ОСБ ДПС. Они установили личность владельца пикапа и провели с ним профилактическую беседу.

Кроме того, выяснилось, что на Dodge отсутствуют государственные регистрационные знаки. В итоге водитель получил два протокола: за управление транспортным средством без госномеров (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ) и за перевозку людей вне кабины (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.