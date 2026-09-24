Инвалид на «Майбахе» устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

Массовая дорожная авария произошла вечером 23 сентября на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Maybach на большой скорости неожиданно вклинился между рядами в пробку, образовавшуюся на Мурманском шоссе после съезда с КАД в сторону Петербурга.
По словам очевидцев, это был Mercedes-Maybach, переоборудованный для человека с инвалидностью. Им управлял инвалид-колясочник.
В полицию сообщение о происшествии поступило в 17:20, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ГАИ установили, что у «Maybach «Майбаха» отказали тормоза, в результате чего он повредил четыре стоявших в пробке легковых автомобиля.
По данным полицейского главка, пострадал мальчик примерно 8 лет, который ехал в одном из поврежденных легковых автомобилей. Его увезли в больницу с травмами легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
На майбахе отказали тормоза. И рабочие контуры и стояночный тормоз. Охотно верим.
колясочник … какие там тормоза ?
хотя вон он за дверью сидит — левой ноги нет
Там похоже ног вообще нет. Что это за чёрт без ног, но с майбахом? Сомневаюсь что он на СВО этот Майбах заработал и ноги за него потерял.
Стояночный тормоз на такой скорости не поможет.
Я на Кайене на 40кмч проводил эксперимент и зажимал электронный ручник — машина колом вставала. Что будет на большей скорости, я ХЗ.
Там машина тормозит не ручником нифига, а всей тормозной системой.
Включается аварийное торможение всеми колёсами с ESP и ABS. Это как стоп-кран в поезде.
На Кайене……. А я сперва прочитал «На калине»…….. Ээээххх, думаю сейчас отвечу, но вовремя дочитался))))))
😀
Если Майбах под колясочника переделали на ВАЗе…
ага, отказали тормоза и походу педаль газа заклинила. А что пенсии повысили, что на майбахах ездят? моя пенсия что-то как и была))
«Это нога — кого надо нога!» — утановили сотрудники.
«Где этот чёртов инвалид?!»
Ага….. Тормоза!!!! Мозги, блин отказали!
написано же…инвалид
Лучше бы на гранте инвалид ездил. Там тормоза не отказывают.
колдун может?
Волшебник.
Шутка не зашла.
Я с яйцами, так мы все с яйцами, так я с куриными (мозгами), а, пропускаем инвалида.
«- Мужики, яйца не поколите!
-Так что ж ты, старая, яйца в мешке в автобус тащишь?!
-Да вы свои не поколите, а в мешке у меня гвозди!»
А ну-ка, поведайте мне о жигулёвских тормозах. Почитаю.
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