Инвалид на "Майбахе" устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом
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Инвалид на «Майбахе» устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

Аварии в России
21 комментарий 21 комментарий

Массовая дорожная авария произошла вечером 23 сентября на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Maybach на большой скорости неожиданно вклинился между рядами в пробку, образовавшуюся на Мурманском шоссе после съезда с КАД в сторону Петербурга.

Инвалид на &#171;Майбахе&#187; устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

По словам очевидцев, это был Mercedes-Maybach, переоборудованный для человека с инвалидностью. Им управлял инвалид-колясочник.

В полицию сообщение о происшествии поступило в 17:20, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ГАИ установили, что у «Maybach «Майбаха» отказали тормоза, в результате чего он повредил четыре стоявших в пробке легковых автомобиля.

По данным полицейского главка, пострадал мальчик примерно 8 лет, который ехал в одном из поврежденных легковых автомобилей. Его увезли в больницу с травмами легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Инвалид на &#171;Майбахе&#187; устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом
Фото с места ДТП
1
21 Комментарий
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21 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Igor_Bratsk

На майбахе отказали тормоза. И рабочие контуры и стояночный тормоз. Охотно верим.

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6
cs

колясочник … какие там тормоза ?
хотя вон он за дверью сидит — левой ноги нет

Редактировалось 15 часов назад
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0
formatceft

Там похоже ног вообще нет. Что это за чёрт без ног, но с майбахом? Сомневаюсь что он на СВО этот Майбах заработал и ноги за него потерял.

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2
goldberg

Стояночный тормоз на такой скорости не поможет.

Редактировалось 14 часов назад
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1
formatceft

Я на Кайене на 40кмч проводил эксперимент и зажимал электронный ручник — машина колом вставала. Что будет на большей скорости, я ХЗ.
Там машина тормозит не ручником нифига, а всей тормозной системой.

Редактировалось 13 часов назад
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2
sokolowskiy

Включается аварийное торможение всеми колёсами с ESP и ABS. Это как стоп-кран в поезде.

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2
Мишаня 007

На Кайене……. А я сперва прочитал «На калине»…….. Ээээххх, думаю сейчас отвечу, но вовремя дочитался))))))

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3
alejandromartinez

😀

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0
Germanetz

Если Майбах под колясочника переделали на ВАЗе…

Редактировалось 14 часов назад
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1
ak100

ага, отказали тормоза и походу педаль газа заклинила. А что пенсии повысили, что на майбахах ездят? моя пенсия что-то как и была))

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0
alejandromartinez

Сотрудники ГАИ установили, что у «Maybach «Майбаха» отказали тормоза…

«Это нога — кого надо нога!» — утановили сотрудники.
«Где этот чёртов инвалид?!»

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2
Мишаня 007

Ага….. Тормоза!!!! Мозги, блин отказали!

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2
Bizon

написано же…инвалид

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1
enot

Лучше бы на гранте инвалид ездил. Там тормоза не отказывают.

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1
vozhu@yandex.ru

колдун может?

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1
goldberg

Волшебник.

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2
alejandromartinez

Шутка не зашла.

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2
HoBomzh

Я с яйцами, так мы все с яйцами, так я с куриными (мозгами), а, пропускаем инвалида.

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1
alejandromartinez

«- Мужики, яйца не поколите!
-Так что ж ты, старая, яйца в мешке в автобус тащишь?!
-Да вы свои не поколите, а в мешке у меня гвозди!»

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2
UELL

А ну-ка, поведайте мне о жигулёвских тормозах. Почитаю.

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1
Rubicon

Знаменитые майбаховские тормоза
инженеры мерседеса чертежи тормозной ситемы у автоваза украли

Редактировалось 2 часов назад
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0
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