Инвалид на «Майбахе» устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

Массовая дорожная авария произошла вечером 23 сентября на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Maybach на большой скорости неожиданно вклинился между рядами в пробку, образовавшуюся на Мурманском шоссе после съезда с КАД в сторону Петербурга.

По словам очевидцев, это был Mercedes-Maybach, переоборудованный для человека с инвалидностью. Им управлял инвалид-колясочник.

В полицию сообщение о происшествии поступило в 17:20, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ГАИ установили, что у «Maybach «Майбаха» отказали тормоза, в результате чего он повредил четыре стоявших в пробке легковых автомобиля.

По данным полицейского главка, пострадал мальчик примерно 8 лет, который ехал в одном из поврежденных легковых автомобилей. Его увезли в больницу с травмами легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП