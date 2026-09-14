«Пытался обогнать по обочине»: 19-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области

Массовая авария произошла в минувшее воскресенье днём на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области. Жертвой происшествия стал 19-летний водитель легкового автомобиля Hyundai, который пошёл на рискованный манёвр.

По предварительным данным, молодой человек решил обогнать поток машин по обочине. Во время манёвра машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с двумя большегрузами и ещё одной легковушкой. В результате ДТП водитель «Соляриса» получил тяжёлые травмы и скончался по пути в больницу.