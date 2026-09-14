"Пытался обогнать по обочине": 19-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области
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«Пытался обогнать по обочине»: 19-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
«Пытался обогнать по обочине»: 19-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области

Массовая авария произошла в минувшее воскресенье днём на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области. Жертвой происшествия стал 19-летний водитель легкового автомобиля Hyundai, который пошёл на рискованный манёвр.

По предварительным данным, молодой человек решил обогнать поток машин по обочине. Во время манёвра машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с двумя большегрузами и ещё одной легковушкой. В результате ДТП водитель «Соляриса» получил тяжёлые травмы и скончался по пути в больницу.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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goldberg

Хорошо, что люди не пострадали.

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3
alex.cheb

Хорошо что фура была на пути лихача, а не легковушка с семьей

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2
UELL

Да не пережил бы он эту зиму.

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2
Bizon

# спермотоксикоз
догнал его в сентябре

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0
nick2011

Да уж. Подростковый возраст…

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-2
Nordman51

Гуд.

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0
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