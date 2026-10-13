В Кирове водитель «Жигулей» попытался "обогнать" автомобиль забыв, что его машина находится на гибкой сцепке
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В Кирове водитель «Жигулей» попытался «обогнать» автомобиль забыв, что его машина находится на гибкой сцепке

Аварии в России
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В Кирове водитель «Жигулей» попытался «обогнать» автомобиль забыв, что его машина находится на гибкой сцепке

В Кирове водители ВАЗа и кроссовера решили сэкономить на эвакуаторе — и в итоге попали в ДТП. Водитель «Жигулей» попытался «обогнать» автомобиль оппонента, забыв, что его машина находится на гибкой сцепке.

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d989417

Проспал вспышку, не учел что тормоза надо давить со всей дури упершись в сиденье…

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