В Кирове водитель «Жигулей» попытался «обогнать» автомобиль забыв, что его машина находится на гибкой сцепке

В Кирове водители ВАЗа и кроссовера решили сэкономить на эвакуаторе — и в итоге попали в ДТП. Водитель «Жигулей» попытался «обогнать» автомобиль оппонента, забыв, что его машина находится на гибкой сцепке.
Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»
Выход на российский рынок любой принципиально новой модели почти всегда означает одно: самые первые покупатели превращаются в добровольных заводских...
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