Под Нижним Новгородом водитель кроссовера не вписался в поворот и врезался в ограждение
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Под Нижним Новгородом водитель кроссовера не вписался в поворот и врезался в ограждение

Видеорегистратор
2 комментария 2 комментария

ДТП произошло на Речном шоссе под Дзержинском Нижегородской области. Водитель кроссовера совершил обгон через сплошную, не вписался в поворот и врезался в металлическое ограждение. Столкновение попало в объектив видеорегистратора.

Под Нижним Новгородом водитель кроссовера не вписался в поворот и врезался в ограждение
Фото: ДТП и происшествия Нижний Новгород
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2 Комментария
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2 комментариев
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Ralf

Преступление и наказание, бальзам для глаз)) Показалось или встречника зацепил?

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2
Rubicon

красавчик!

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1
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