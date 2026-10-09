Под Нижним Новгородом водитель кроссовера не вписался в поворот и врезался в ограждение

ДТП произошло на Речном шоссе под Дзержинском Нижегородской области. Водитель кроссовера совершил обгон через сплошную, не вписался в поворот и врезался в металлическое ограждение. Столкновение попало в объектив видеорегистратора.
В Иркутске водитель «Лады» пытался через сплошную въехать на парковку и подбил мотоцикл
На Баррикад в Иркутске водитель "Лады" пытался через сплошную въехать на парковку торгового центра и подбил мотоцикл. Сообщается, что байкер...
Преступление и наказание, бальзам для глаз)) Показалось или встречника зацепил?
красавчик!