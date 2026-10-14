В Тюмени водитель "Приоры" едва не сбил женщину с ребёнком, после чего снёс два дорожных знака и въехал в забор
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В Тюмени водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком, после чего снёс два дорожных знака и въехал в забор

ЧП и ДТП Тюмень
4 комментария 4 комментария
В Тюмени водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком, после чего снёс два дорожных знака и въехал в забор

ДТП произошло на перекрестке Кармацкого и Пожарных и спасателей в Тюмени. Водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком на тротуаре, затем снёс два дорожных знака и въехал в забор.

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4 Комментария
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4 комментариев
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девочка педальки попутала ?

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4
Дихлофос

Походу, там неизвестно что за рулем попутало все. Хорошо бы глянуть на это чучело гороховое.

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4
E_Lindros

да больше похоже на сраного чурбана (их модель авто) под веществами

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0
An2

«Только по счастливой случайности удалось избежать массовых жертв и разрушений.»

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1
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