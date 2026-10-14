В Тюмени водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком, после чего снёс два дорожных знака и въехал в забор

ДТП произошло на перекрестке Кармацкого и Пожарных и спасателей в Тюмени. Водитель «Приоры» едва не сбил женщину с ребёнком на тротуаре, затем снёс два дорожных знака и въехал в забор.
Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард
10 октября на 303-м километре трассы Сургут—Салехард «Ладу» неожиданно вынесло на обочину, а затем — на полосу встречного движения, где произошло...
девочка педальки попутала ?
Походу, там неизвестно что за рулем попутало все. Хорошо бы глянуть на это чучело гороховое.
да больше похоже на сраного чурбана (их модель авто) под веществами
«Только по счастливой случайности удалось избежать массовых жертв и разрушений.»