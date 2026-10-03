В Башкирии женщину осудили за покупку питбайка своему несовершеннолетнему сыну
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В Башкирии женщину осудили за покупку питбайка своему несовершеннолетнему сыну

Аварии в России
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В Башкирии женщину осудили за покупку питбайка своему несовершеннолетнему сыну

В Сибае 44-летнюю местную жительницу осудили за вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни.

Как сообщает пресс-служба республиканского следственного комитета, женщина купила сыну-подростку питбайк. При этом у подростка не было навыков вождения.

В августе 2026 года мальчик на высокой скорости врезался в металлический забор на улице Ленина. В результате он получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мать к 7 месяцам исправительных работ. Питбайк был конфискован в доход государства.

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О … это дело , не доходит через голову дойдет через кошелек

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