"Ниву" смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
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«Ниву» смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка

Аварии в России
2 комментария 2 комментария

17 сентября в 10:15 утра на 295 километре трассы М-7 «Волга» в городе Вязники Владимирской области 47-летний водитель грузовика JAC, двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в направлении Москвы, столкнулся с остановившейся на светофоре «Нивой», которую от удара отбросило на стоящий большегруз.

«Ниву» буквально смяло между двумя грузовиками. 69-летний водитель автомобиля, его 67-летняя супруга и их 14-летняя внучка погибли мгновенно.

Вязниковская межрайонная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств ДТП.

&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
Фото Госавтоинспекции и Прокуратуры Владимирской области
&#171;Ниву&#187; смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка
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2 Комментария
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2 комментариев
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UELL

70, Валентиныч, оттормаживать фуро*бов перед светофорами, надо за километр, как же так.
Ушлёпок на джаке, убил ангела, с таким редким именем.

Редактировалось 2 часов назад
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Nordman51

Анал Женя опять всё провафлил.

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