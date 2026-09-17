«Ниву» смяло между двумя грузовиками на трассе М-7: погибли бабушка, дедушка и внучка

17 сентября в 10:15 утра на 295 километре трассы М-7 «Волга» в городе Вязники Владимирской области 47-летний водитель грузовика JAC, двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в направлении Москвы, столкнулся с остановившейся на светофоре «Нивой», которую от удара отбросило на стоящий большегруз.

«Ниву» буквально смяло между двумя грузовиками. 69-летний водитель автомобиля, его 67-летняя супруга и их 14-летняя внучка погибли мгновенно.

Вязниковская межрайонная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств ДТП.

Фото Госавтоинспекции и Прокуратуры Владимирской области