В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб

В Екатеринбурге днем 23 октября произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda и автобуса № 98, в котором находились дети. За рулем иномарки был 40-летний сотрудник полиции Владимир Мальцев. После столкновения его доставили в больницу, где он скончался. Несколько пассажиров общественного транспорта получили травмы.

ДТП случилось на перекрестке улиц 8 Марта и Южной, недалеко от Ботанического сада. По информации источника E1.RU, водитель белой Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с зеленым автобусом перевозчика «Пегас». Момент аварии зафиксировала уличная камера.

Удар был настолько сильным, что легковой автомобиль развернуло и отбросило на противоположную сторону дороги. В салоне автобуса в тот момент находилось много пассажиров, в том числе дети, возвращавшиеся с экскурсии.

Одна из пассажирок автобуса, Александра, рассказала E1.RU, что ехала на работу. По ее словам, общественный транспорт был полон: среди пассажиров были взрослые, маленькие дети и подростки.

«Я ехала на работу на 98-м автобусе, он был полный. Мы остановились на остановке у Ботанического сада, потом выезжали на зеленый, и в этот момент с левой стороны в нас врезалась Skoda, развернула автобус. Вокруг паника, у людей кровь, все кричат, автобус дымится. Я ударилась подбородком о переднее кресло и поручень, пробила губу. Пострадавших очень много: у кого-то сломаны ребра, у кого-то выбиты зубы. У меня кружится голова, сейчас будут зашивать губу. Едем в 23-ю больницу», — рассказала она.

По словам Александры, водитель Skoda, по ее впечатлению, был полицейским уполномоченным. Он ехал не на служебной машине, но был в полицейской форме; при нем находился телефон. Женщина предположила, что мужчина мог отвлечься на звонок, но не исключила, что ему стало плохо за рулем.

Как выяснилось, автомобилем Skoda управлял сотрудник ГАИ Чкаловского района Владимир Мальцев. По словам одной из очевидиц, мужчина был в форме, хотя ехал не на служебном автомобиле. У него остались 9-летний ребенок и жена. Владимиру было 40 лет.

Официально причина, по которой водитель выехал на встречную полосу, пока не установлена.

По данным регионального Минздрава на 15:40, после аварии госпитализировали пять человек. Водителя Skoda доставили в Центральную городскую клиническую больницу № 24 в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался. Одного ребенка увезли в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Еще троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу № 36 «Травматологическая».

На месте происшествия работали восемь медицинских бригад, в том числе четыре реанимационные, три общепрофильные и бригада Территориального центра медицины катастроф.

После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сотрудники СК осматривают место столкновения, опрашивают очевидцев и изучают документацию, связанную с оказанием транспортных услуг. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить степень тяжести травм пассажиров.

Обстоятельства трагедии и причины, по которым водитель легкового автомобиля оказался на встречной полосе, выясняются.