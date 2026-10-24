В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб
1
1

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб

Аварии в России
13 комментариев 13 комментариев

В Екатеринбурге днем 23 октября произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda и автобуса № 98, в котором находились дети. За рулем иномарки был 40-летний сотрудник полиции Владимир Мальцев. После столкновения его доставили в больницу, где он скончался. Несколько пассажиров общественного транспорта получили травмы.

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб

ДТП случилось на перекрестке улиц 8 Марта и Южной, недалеко от Ботанического сада. По информации источника E1.RU, водитель белой Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с зеленым автобусом перевозчика «Пегас». Момент аварии зафиксировала уличная камера.

Удар был настолько сильным, что легковой автомобиль развернуло и отбросило на противоположную сторону дороги. В салоне автобуса в тот момент находилось много пассажиров, в том числе дети, возвращавшиеся с экскурсии.

Одна из пассажирок автобуса, Александра, рассказала E1.RU, что ехала на работу. По ее словам, общественный транспорт был полон: среди пассажиров были взрослые, маленькие дети и подростки.

«Я ехала на работу на 98-м автобусе, он был полный. Мы остановились на остановке у Ботанического сада, потом выезжали на зеленый, и в этот момент с левой стороны в нас врезалась Skoda, развернула автобус. Вокруг паника, у людей кровь, все кричат, автобус дымится. Я ударилась подбородком о переднее кресло и поручень, пробила губу. Пострадавших очень много: у кого-то сломаны ребра, у кого-то выбиты зубы. У меня кружится голова, сейчас будут зашивать губу. Едем в 23-ю больницу», — рассказала она.

По словам Александры, водитель Skoda, по ее впечатлению, был полицейским уполномоченным. Он ехал не на служебной машине, но был в полицейской форме; при нем находился телефон. Женщина предположила, что мужчина мог отвлечься на звонок, но не исключила, что ему стало плохо за рулем.

Как выяснилось, автомобилем Skoda управлял сотрудник ГАИ Чкаловского района Владимир Мальцев. По словам одной из очевидиц, мужчина был в форме, хотя ехал не на служебном автомобиле. У него остались 9-летний ребенок и жена. Владимиру было 40 лет.

Официально причина, по которой водитель выехал на встречную полосу, пока не установлена.

По данным регионального Минздрава на 15:40, после аварии госпитализировали пять человек. Водителя Skoda доставили в Центральную городскую клиническую больницу № 24 в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался. Одного ребенка увезли в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Еще троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу № 36 «Травматологическая».

На месте происшествия работали восемь медицинских бригад, в том числе четыре реанимационные, три общепрофильные и бригада Территориального центра медицины катастроф.

После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сотрудники СК осматривают место столкновения, опрашивают очевидцев и изучают документацию, связанную с оказанием транспортных услуг. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить степень тяжести травм пассажиров.

Обстоятельства трагедии и причины, по которым водитель легкового автомобиля оказался на встречной полосе, выясняются.

1
13 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
13 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Очень Хороший

Одним долбоёбом на дорогах стало меньше. Радостно!

Ответить
2
al08

100% был не пристегнут…. Они думают,что законы физики на них не действуют…

Ответить
1
Rubicon

100% был пристегнут, но автобусу пофиг, вскрывает легковушку как консерву
непристегнутый был бы сразу в фарш

Редактировалось 17 часов назад
Ответить
1
al08

Менты,а также их семьи,соседи,родственники и друзья НИКОГДА не пристегиваются…

Ответить
0
Algol

Хорошо, что невиновных за собой не потянул на тот свет!

Ответить
1
Rubicon

«Автобус с детьми» — это для хайпа? Обычный рейсовый. Почему не с «Детьми и инвалидами»? или «детьми и молодыми родителями» и т.д.?

Ответить
1
neapol

Да тут по ходу вся новость для хайпа. «После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

Ответить
1
PSV

Вот именно, при чём тут оказание услуг?

Ответить
0
UELL

Телефон 💯%

Ответить
1
Nordman51

Нех гонять. Ещё и гиббон.

Ответить
0
Ralf

да не вижу, что он гнал, просто на что-то отвлекся и на закруглении дороги уехал прямо..

Ответить
1
goldberg

Хорошо, что люди не пострадали.

Ответить
0
MoJloTkoM no roJloBe

Наверное 60км/ч ехал.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи

В Новгородской области началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на дороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов», в котором погибла...

«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
1058 просмотров
35
Подробнее
Автоновости

Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»

Столичный суд отказал местному жителю в возврате редкого классического автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска. Машина была продана после того, как...

Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»
375 просмотров
9
Подробнее
Автоновости

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии

Осенью риск столкновения с лосем на загородной дороге заметно возрастает. Животное может выйти на проезжую часть в сумерках или темноте, и у...

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии
252 просмотра
23
Подробнее
Аварии в России

В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими

Первая авария случилась в субботу около 19:00 на трассе Норильск — Талнах. 47-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную...

В Норильске во время снегопада произошло два ДТП с пострадавшими
579 просмотров
10
Подробнее
Автоновости

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»

Выход на российский рынок любой принципиально новой модели почти всегда означает одно: самые первые покупатели превращаются в добровольных заводских...

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»
253 просмотра
4
Подробнее
Автоновости

Создан материал, который защитит водителя и пассажиров при лобовых ДТП

Лобовые столкновения по-прежнему считаются одними из самых тяжелых по последствиям. При таком ударе энергия очень быстро передается кузову и...

Создан материал, который защитит водителя и пассажиров при лобовых ДТП
341 просмотр
6
Подробнее
Аварии в России

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover

Есть утро, которое для сотен людей стало границей между «до» и «после». 2 октября, примерно в шесть утра проезжавшие мимо автомобилисты услышали то,...

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover
1892 просмотра
9
Подробнее
Аварии в России

«Не пытался тормозить»: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП

Утром 6 октября в 9 утра на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника на большой скорости...

«Не пытался тормозить»: в Южно-Сахалинске водитель внедорожника устроил массовое ДТП
828 просмотров
17
Подробнее
Показать ещё
13 Комментариев

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку