«Раскаялся, но ответит»: во Владимирской области судят водителя, из-за которого тяжело пострадали два человека

Житель Подмосковья предстанет перед судом из-за аварии, произошедшей в Судогодском округе. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Владимирской области.

Следственное управление СК России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины из Ногинска. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, ДТП случилось на трассе «Владимир — Муром — Арзамас» недалеко от деревни Красная Горка. Водитель автомобиля TOYOTA VERSO двигался в сторону Мурома, но отвлёкся на телефон. Из-за этого он не успел среагировать и врезался в RENAULT SANDERO, который остановился, чтобы пропустить встречный транспорт и повернуть налево. От удара машину обвиняемого выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с LADA LARGUS.

Тяжёлые травмы получила супруга водителя TOYOTA VERSO: у женщины диагностирован разрыв внутреннего органа из-за травмы живота. Ещё один пострадавший — пассажир LADA LARGUS, ему повредило ногу.

Мужчина не стал отрицать вину и выразил раскаяние. Следствие признало собранные доказательства достаточными: обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения.