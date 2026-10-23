"Раскаялся, но ответит": во Владимирской области судят водителя, из-за которого тяжело пострадали два человека
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«Раскаялся, но ответит»: во Владимирской области судят водителя, из-за которого тяжело пострадали два человека

Аварии в России
10 комментариев 10 комментариев
«Раскаялся, но ответит»: во Владимирской области судят водителя, из-за которого тяжело пострадали два человека

Житель Подмосковья предстанет перед судом из-за аварии, произошедшей в Судогодском округе. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Владимирской области.

Следственное управление СК России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины из Ногинска. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, ДТП случилось на трассе «Владимир — Муром — Арзамас» недалеко от деревни Красная Горка. Водитель автомобиля TOYOTA VERSO двигался в сторону Мурома, но отвлёкся на телефон. Из-за этого он не успел среагировать и врезался в RENAULT SANDERO, который остановился, чтобы пропустить встречный транспорт и повернуть налево. От удара машину обвиняемого выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с LADA LARGUS.

Тяжёлые травмы получила супруга водителя TOYOTA VERSO: у женщины диагностирован разрыв внутреннего органа из-за травмы живота. Ещё один пострадавший — пассажир LADA LARGUS, ему повредило ногу.

Мужчина не стал отрицать вину и выразил раскаяние. Следствие признало собранные доказательства достаточными: обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения.

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10 Комментариев
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10 комментариев
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По заветам дальнобоев

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6
Kolyan II

Что мешало долбойобу после телефона двигаться по зелёной стрелке, а не убегать от столкновения на встречную обочину?

зелёная стрелка.jpg
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3
Bizon

я так скажу: некуй ездить в Муром

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3
E_Lindros

Из-за этого он не успел среагировать и врезался в RENAULT SANDERO, который остановился, чтобы пропустить встречный транспорт и повернуть налево

он сандеро даже не задел. просто усосал ларгус на встречке и адиос-амигос

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2
cs

а потом чуть торговлю не снес — был бы еще участник

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1
goldberg

Рег Доширак ел.

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2
GDV nic

Справа объехать, как все, вера не позволяет?

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1
sokolowskiy

А вторая половина видео — это про что?

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0
Rubicon

то же самое, взгляд со встречки, без участия в дтп

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0
UELL

Вадила версы — 🐏

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