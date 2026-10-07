«Был вынужден уворачиваться и задел Largus»: видеорегистратор запечатлел момент ДТП на КАД

ДТП на КАД в Петербурге. Водитель автомобиля Toyota Aqua, перестраиваясь в левую полосу, подрезал автомобиль с видеорегистратором, в результате чего тот был вынужден уворачиваться и задел двигавшийся по крайне левой полосе Lada Largus.

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