«Был вынужден уворачиваться и задел Largus»: видеорегистратор запечатлел момент ДТП на КАД

ДТП на КАД в Петербурге. Водитель автомобиля Toyota Aqua, перестраиваясь в левую полосу, подрезал автомобиль с видеорегистратором, в результате чего тот был вынужден уворачиваться и задел двигавшийся по крайне левой полосе Lada Largus.
Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают «капсулу времени»
На популярной доске объявлений появилось объявление о продаже Toyota Auris первого поколения 2008 года. Это пятидверный хэтчбек, который за 18 лет...
Не подрезал, а выдавил автора. Регик сам себе буратино. Мониторить надо ситуЁвину, а не рыпаться. То увидел, что слева, тоже авто. И вариант у него только один — оттормаживаться в пол, не меняя полосы ..