"Был вынужден уворачиваться и задел Largus": видеорегистратор запечатлел момент ДТП на КАД
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«Был вынужден уворачиваться и задел Largus»: видеорегистратор запечатлел момент ДТП на КАД

Видеорегистратор
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«Был вынужден уворачиваться и задел Largus»: видеорегистратор запечатлел момент ДТП на КАД

ДТП на КАД в Петербурге. Водитель автомобиля Toyota Aqua, перестраиваясь в левую полосу, подрезал автомобиль с видеорегистратором, в результате чего тот был вынужден уворачиваться и задел двигавшийся по крайне левой полосе Lada Largus.

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MishaBob

Не подрезал, а выдавил автора. Регик сам себе буратино. Мониторить надо ситуЁвину, а не рыпаться. То увидел, что слева, тоже авто. И вариант у него только один — оттормаживаться в пол, не меняя полосы ..

Редактировалось 10 минут назад
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