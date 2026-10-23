Уникальная подвеска BYD помогла водителю уехать с блокиратором колеса

В китайских социальных сетях набирает популярность видеоролик, демонстрирующий необычные возможности гидравлической подвески электромобиля BYD Fang Cheng Bao Leopard 8. На видео видно, как внедорожник движется по улице на трёх колёсах: переднее левое колесо поднято над дорогой, и на нём закреплён блокиратор. Видео было снято в посёлке Цзиньшань, расположенном в городском округе Ляньюньган.

Секрет такого «акробатического этюда» кроется в гидравлической подвеске DiSus-P Ultra. Именно она позволила автомобилю поднять отдельное колесо и продолжить движение, несмотря на установленный блокиратор. В мае 2026 года производитель уже демонстрировал возможности этой системы: она позволяет машине передвигаться на трёх колёсах, а также поднимать отдельное колесо на высоту до 300 мм. При этом диапазон регулировки высоты кузова достигает 200 мм. Скорость движения в таком режиме ограничена 15 км/ч, что, впрочем, вполне достаточно, чтобы уехать от места, где колесо было заблокировано.

Подвеска DiSus-P Ultra является одной из ключевых особенностей версии Bao 8 Flash Charge Edition. Этот автомобиль вышел на китайский рынок в мае 2026 года и предлагается по цене от 419 800 юаней, что примерно соответствует 5,3 миллиона рублей. Таким образом, продемонстрированный трюк — не случайность и не кустарная доработка, а штатная возможность серийной модели, которая привлекает покупателей не только запасом хода и оснащением, но и необычными инженерными решениями.

Ролик вызвал широкий резонанс: пользователи обсуждают, насколько практична подобная функция в реальной жизни и может ли она помочь в ситуациях, когда автомобиль блокируют из-за неправильной парковки или других причин. Впрочем, сам факт того, что машина способна уехать с блокиратором на колесе, уже стал ярким примером того, как современные технологии меняют привычные представления о возможностях транспорта.