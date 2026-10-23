Уникальная подвеска BYD помогла водителю уехать с блокиратором колеса

В китайских социальных сетях набирает популярность видеоролик, демонстрирующий необычные возможности гидравлической подвески электромобиля BYD Fang Cheng Bao Leopard 8. На видео видно, как внедорожник движется по улице на трёх колёсах: переднее левое колесо поднято над дорогой, и на нём закреплён блокиратор. Видео было снято в посёлке Цзиньшань, расположенном в городском округе Ляньюньган.
Секрет такого «акробатического этюда» кроется в гидравлической подвеске DiSus-P Ultra. Именно она позволила автомобилю поднять отдельное колесо и продолжить движение, несмотря на установленный блокиратор. В мае 2026 года производитель уже демонстрировал возможности этой системы: она позволяет машине передвигаться на трёх колёсах, а также поднимать отдельное колесо на высоту до 300 мм. При этом диапазон регулировки высоты кузова достигает 200 мм. Скорость движения в таком режиме ограничена 15 км/ч, что, впрочем, вполне достаточно, чтобы уехать от места, где колесо было заблокировано.
Подвеска DiSus-P Ultra является одной из ключевых особенностей версии Bao 8 Flash Charge Edition. Этот автомобиль вышел на китайский рынок в мае 2026 года и предлагается по цене от 419 800 юаней, что примерно соответствует 5,3 миллиона рублей. Таким образом, продемонстрированный трюк — не случайность и не кустарная доработка, а штатная возможность серийной модели, которая привлекает покупателей не только запасом хода и оснащением, но и необычными инженерными решениями.
Ролик вызвал широкий резонанс: пользователи обсуждают, насколько практична подобная функция в реальной жизни и может ли она помочь в ситуациях, когда автомобиль блокируют из-за неправильной парковки или других причин. Впрочем, сам факт того, что машина способна уехать с блокиратором на колесе, уже стал ярким примером того, как современные технологии меняют привычные представления о возможностях транспорта.
Помнится Mercedes на своем S-классе в кузове W220 поимел проблем с гидравлической подвеской, а тут китайцы решили, они превзошли Mercedes-Benz Group AG и сделают все так, что их авто не будут гореть после разгерметизации гидравлических контуров…
Кстати, еще в 1995 году Citroen DS19 уже имел гидропневматическую подвеску и мог ездить на трех колесах…
Ещё С5 и С6 ситроёны имели комплектацию с подвеской «Гидрактив». Вот не знаю, могли ли они одну лапку поднимать.
В 90х и начале 2000х помню у нас тоже разные типЫ ставили на колёса блокираторы и требовали бабло за их снятие. Особо хитрые водилы возили с собой болгарку. Бардак был в стране тотальный конечно.
хмм, болгарку и генератор или болгарку и 100-200 метров удлинителя? Не помню, чтобы в 2000х свободно болгарки аккумуляторные продавались.
Разные способы: запитывались от ближайшего магазина или через инвертор от аккума подключали или генератор привозили.
Видосов много было таких. Даже по телеку по 1 каналу помню показывали.
https://youtu.be/4VG4eV_hrzk?si=9piDvrgsXydACdCg
не помню, чтобы в 2000х были мощные инверторы, если только дорогие очень
Ну я за 2000е прям не скажу, не помню. Но инвертор — вещь довольно примитивная. Я в начале 2010х годов вот такой себе купил. Он и сейчас продаётся. Думаю в 2000х уже тоже были подобные девайсы. В СССР тоже были, но они были маломощные.
2010 — это уже другая эпоха электроники! Достаточно глянуть как изменились телефоны за эти 10 лет, да и другая электроника.
7КВт, однако
люди проверяли: шляпа
ну, «чистый синус» еще туда/сюда
было и такое…. прошло мимо к счастью
тупая реклама. А хозяина авто еще и за кражу/порчу блокиратора нахлобучат
стопудово…очередная реклама сраных китайских вёдер
Зачем вообще эти блокираторы, если можно сразу с карты штраф снимать? Ликсутов вон фишку просек — и с одного места без всяких блокираторов имеет несколько штрафов благодаря тому, что авто может освободить место для следующего нарушителя 🙂
Интересно — сколько переплатишь за эту «опцию» при покупке/эксплуатации авто…
и как часто будешь ею пользоваться)
Блокиратор, кстати, нужно вернуть. Или заплатить за него вместе с вменяемым штрафом за нарушение.
хрень какая-то…
простое решение
1) снять колесо с блокиратором и положить в багажник
2) поставить запаску и уехать домой
3) дома выпить/закусить, а потом изучить принцип замка блокиратора и снять его накуй
по-моему, здорово
и никакой накуй гидравлики и «болгарки»