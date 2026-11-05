Рейтинг автошкол Иваново 2026: цены и практика 8 школ

Автошколы Иваново по-разному показывают стоимость категории B. Одни публикуют цену пакета, другие отдельно указывают бензин или рекламный минимум без полного состава.

Для выбора важны коробка передач, оплаченные часы вождения, формат теории и дополнительные платежи.

Я сопоставил официальные прайсы, описания программ, доступные документы и содержательные отзывы восьми школ. В основу выбора положил стоимость с её ограничениями, практику, расписание и расположение классов.

Материал обновлён 2 ноября 2026 года.

💰 «Лидер» публикует 29 900 ₽ за стандарт и 7 000 ₽ за топливо. Вместе 36 900 ₽, но сведения о включённом бензине и пересдачах на сайте противоречат друг другу.

публикует 29 900 ₽ за стандарт и 7 000 ₽ за топливо. Вместе 36 900 ₽, но сведения о включённом бензине и пересдачах на сайте противоречат друг другу. 🚗 ЦППК и «Профессионал» позволяют сравнить отдельные цены механики и автомата. У ЦППК практика в прайсе включает квалификационный экзамен, у «Профессионала» бесплатная подача машины на внешний экзамен не подтверждена.

позволяют сравнить отдельные цены механики и автомата. У ЦППК практика в прайсе включает квалификационный экзамен, у «Профессионала» бесплатная подача машины на внешний экзамен не подтверждена. 📱 «Главная Дорога» и «Вектор» заявляют приложения для управления обучением. У первой курс начинается от 45 990 ₽, у второго полная сумма не установлена.

заявляют приложения для управления обучением. У первой курс начинается от 45 990 ₽, у второго полная сумма не установлена. 🗓️ «Нормандия» предлагает VIP с персональным графиком за 50 000 ₽. Часы этого пакета нельзя переносить на эконом за 35 000 ₽.

предлагает VIP с персональным графиком за 50 000 ₽. Часы этого пакета нельзя переносить на эконом за 35 000 ₽. 📍 «Элита» и ДОСААФ на Строителей заслуживают внимания по расположению и форматам теории. Их опубликованные условия требуют отдельного расчёта практики в выбранном пакете.

Школа Лучше для Ориентир при выборе Ивановский ЦППК Сравнения двух коробок 45 400/50 300 ₽ Профессионал Выбора формата теории Стандарт 42 000/45 000 ₽ Главная Дорога Расписания в приложении От 45 990 ₽ Лидер Живой онлайн-теории 36 900 ₽ с топливом Нормандия Персонального графика VIP VIP 50 000 ₽ ДОСААФ на Строителей Учёбы на Строителей От 39 000 ₽ Элита Класса у «Воздвиженки» Полная сумма не установлена Вектор Выбора нескольких классов Полная сумма не установлена

Парные цены приведены в порядке «механика / автомат». Ориентиры относятся к опубликованным предложениям школ.

Они не включают автоматически все расходы до получения водительского удостоверения.

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Как мы сравнивали автошколы Иваново

Подборка помогает составить короткий список под свой график и бюджет. Порядок карточек учитывает полноту опубликованных условий и разные задачи ученика.

Мы не присваивали баллы качеству обучения и не рассчитывали процент сдачи по отзывам.

У каждой школы смотрели четыре вещи: цену и её состав, объём практики, формат обучения, учебные адреса. Отдельно отмечали расхождения между рекламной страницей и документами.

Сумму со словом «от» не приравнивали к фиксированному пакету, а общий учебный план — к составу самого дешёвого предложения.

Опубликованные лицензии и реквизиты изучены по сайтам. Актуальность лицензии каждой школы в государственном реестре в рамках этой проверки не установлена.

Адрес класса также не означает, что каждая поездка начнётся у его входа.

Отзывы использованы для конкретных вопросов о преподавании, организации и дополнительных услугах. Их авторы описывают личный опыт.

Ни хорошая оценка, ни отдельная жалоба не подтверждают одинаковые условия для всех учеников.

8 автошкол Иваново под разные задачи

Список начинается с ЦППК и «Профессионала», где раздельно названы цены механики и автомата. Дальше идут варианты для онлайн-теории, персонального графика и выбора удобного класса.

1. Ивановский ЦППК — механика и автомат

Логотип Ивановского ЦППК с официального сайта.

Категория B стоит 45 400 ₽ на механике и 50 300 ₽ на автомате.

Практическая часть составляет 60/58 часов вместе с квалификационным экзаменом.

Курс длится 12 недель. Теория проходит вечером, вождение по индивидуальному графику.

Класс и автодром находятся на Минской, 120. Второй класс расположен на проспекте Ленина, 92, офис 1.

Первый взнос составляет не менее 30%. Учащимся и студентам дают скидку 5% при предъявлении документа. Дополнительную практику можно купить пакетом из 20 часов за 31 700 ₽.

Теорию и занятия на площадке можно проходить по одному адресу.

Цены и часы раскрыты отдельно для каждой коробки.

Прайс не расшифровывает расходы на топливо, машину для экзамена ГИБДД и пересдачи.

+7 (4932) 37-34-31 · Официальный сайт

2. Профессионал — класс или онлайн

Логотип «Профессионала» с официального сайта.

«Стандарт» стоит 42 000 ₽ на механике и 45 000 ₽ на автомате.

Заявлены 56 часов вождения, а учебный план 2026 года указывает 59/55 часов для разных коробок.

Обучение длится 2–4 месяца. Есть класс и отдельный пакет с онлайн-теорией.

Классы находятся на Кузнецова, 8, офис 14 и Шереметевском проспекте, 52.

Онлайн-пакет «Я профи» стоит 40 000/43 000 ₽. В курс входят теория, вождение, внутренние экзамены и подготовка документов. Школа предлагает выбрать инструктора и автомобиль, выдаёт документы для налогового вычета.

Можно выбрать формат теории и коробку с отдельной ценой.

Включённый экзамен ГИБДД указан как теоретический. Бесплатная машина для практического экзамена не подтверждена.

+7 (4932) 36-01-22 · Официальный сайт

3. Главная Дорога — практика через приложение

Логотип «Главной Дороги» с официального сайта.

Категория B на механике и автомате предлагается от 45 990 ₽.

Школа заявляет 58 часов практики.

Теория проходит очно или онлайн, курс длится 2,5–3 месяца.

Классы находятся на проспекте Ленина, 92, офис 5 и Профессиональной, 39.

Приложение объединяет календарь, запись на вождение, историю занятий и оплату. Учебные площадки расположены на Минской, 120 и Профессиональной, 39. Заявлена рассрочка, её график зависит от выбранного договора.

Запись на практику и учёт занятий доступны с телефона.

В анкетах инструкторов указаны машины и коробки, включая Lada Granta с механикой и Hyundai Solaris с автоматом.

Цена указана со словом «от». На служебных страницах сохранилась другая схема оплаты теории и занятий, поэтому итоговая стоимость выбранного курса требует отдельного расчёта.

+7 (4932) 41-00-27 · Официальный сайт

4. Лидер — живая онлайн-теория

Логотип «Лидера» с официального сайта.

Стандарт стоит 29 900 ₽ плюс 7 000 ₽ за топливо, вместе 36 900 ₽.

Заявлены 56 часов вождения. В 60-минутный час входят подготовка, оформление и смена учеников.

Курс длится 2,5–3 месяца. Теория проходит в классе или с преподавателем через ZOOM.

Классы расположены на Куконковых, 141, Свободы, 37А и проспекте Ленина, 108.

Школа заявляет собственный парк Renault Logan и рассрочку. Индивидуальное вождение указано по 1 800 ₽ за услугу с нераскрытой длительностью. Эту сумму нельзя сравнивать с почасовыми тарифами других школ.

Есть утренние и вечерние группы с живым преподаванием теории.

Сведения о включении топлива противоречат друг другу. Условия пересдач в рекламе и старом образце договора различаются.

Предложение для автомата в изученных условиях не подтверждено.

+7 (4932) 50-55-66 · Официальный сайт

5. Нормандия — персональный график VIP

Логотип «Нормандии» с официального сайта.

Стандарт B стоит 45 000 ₽, VIP — 50 000 ₽ на обеих коробках.

VIP включает 59 часов вождения на механике или 57 на автомате.

Персональный график VIP предусматривает будни и выходные.

Классы находятся на Полка Нормандия-Неман, 84, Дюковской, 36 и Шереметевском проспекте, 82.

Эконом за 35 000 ₽ относится к механике. Для TENET T4 с автоматом есть отдельный курс за 60 000 ₽ с 57 часами вождения. Автодром расположен на Минской, 120.

Дополнительное вождение стоит 1 500 ₽ за 60 минут.

Рассрочку без удорожания курса предоставляет сама школа.

Есть документы для оформления налогового вычета.

Часы VIP относятся только к этому пакету. Объём практики стандарта и эконома рядом с ценой не раскрыт.

Состав оплаты внешних экзаменов и повторных попыток требует отдельного расчёта.

Официальный сайт · +7 (4932) 22-44-55

6. ДОСААФ на Строителей — очно и дистанционно

ДОСААФ

на проспекте Строителей Эмблема с сайта ДОСААФ на проспекте Строителей.

Очная категория B стоит от 39 000 ₽, дистанционный вариант — от 35 000 ₽.

Есть механика и автомат. Объём практики выбранного тарифа не раскрыт.

Заявленный срок обучения составляет 2,5 месяца.

Учебный класс находится на проспекте Строителей, 31.

Этот вариант стоит рассмотреть тем, кому подходит класс на Строителей и нужен выбор между очной и дистанционной теорией. В тарифах перечислены личный кабинет, учебные материалы и подготовка документов для ГИБДД.

Здесь речь об ИРЦ ДОСААФ на Строителей. У отдельного центра на Колотилова собственные программы и цены.

Школа заявляет собственный автодром и рассрочку.

Повторные внутренние экзамены названы бесплатными.

Раздельные итоговые сметы механики и автомата, срок рассрочки и первый взнос не опубликованы.

Бесплатность выездной медкомиссии и подачи автомобиля на внешний экзамен не подтверждена.

Официальный сайт · +7 (4932) 56-42-85

7. Элита — три формата теории

Изображение учебного автомобиля с официального сайта «Элиты».

Рекламная цена начинается от 21 950 ₽. Полная стоимость курса не установлена.

Оплаченные часы вождения в минимальном предложении не расшифрованы.

Есть очная, онлайн- и гибридная теория, механика и автомат.

Классы указаны на Красной Армии, 1, ТЦ «Воздвиженка», офис 19, и в Дерябихе, строение 1, ТЦ «Р-152».

«Элита» интересна расположением центрального класса и выбором формата теории. В профилях инструкторов указаны Lada Granta с механикой и Hyundai Veloster с автоматом. Обучение на Veloster связано с профилем Галины Гольцовой.

Дополнительные часы вождения оплачиваются отдельно. Школа также заявляет предоставление автомобиля для экзамена.

В профилях инструкторов можно сопоставить модели машин и коробки.

Минимальная сумма не раскрывает полный состав обучения и практики.

Бесплатность экзаменационной машины в выбранном пакете не подтверждена.

Официальный сайт · +7 (903) 888-02-03

8. Вектор — четыре отделения и приложение

Логотип «Вектора» с официальной страницы Иваново.

Рекламная цена от 14 075 ₽ отмечена звёздочкой. Полная сумма не установлена.

Объём практики, включённой в это предложение, не подтверждён.

Заявлены 2,5 месяца обучения, очная и дистанционная теория, механика и автомат.

Отделения находятся на Лежневской, 117, Шереметевском проспекте, 50, Ленина, 57А и Кохомском шоссе, 1Д.

Через приложение можно записываться на вождение и отменять занятия. Школа предлагает рассрочку без переплат на 2–6 месяцев.

На странице Иваново перечислены Hyundai Solaris, Lada Granta, Hyundai Creta и Chery Tiggo 4 Pro. Выбор машины относится к конкретному отделению и инструктору.

Набор групп заявлен каждые 15 дней.

Школа принимает наличные и карты.

Рекламный минимум не позволяет рассчитать бюджет полного курса.

Перечень автомобилей не гарантирует наличие модели в отделении. Первый взнос и участие банка в рассрочке не раскрыты.

Официальный сайт · 8 (800) 511-95-02

Рассрочка, первый взнос и дополнительное вождение

График оплаты и состав курса решают разные задачи. Рассрочка распределяет платежи во времени, а дополнительные уроки увеличивают оплаченный объём практики.

Школа Что опубликовано об оплате Дополнительная практика ЦППК Первый взнос не менее 30%. Скидка 5% учащимся и студентам с документом Пакет 20 часов за 31 700 ₽ Профессионал Выдаёт документы для налогового вычета. График взносов в мини-проверке не установлен — Главная Дорога Рассрочка заявлена. Старые платежи за теорию не описывают новый курс — Лидер Рассрочка заявлена без текущего общего графика. Топливо выделено отдельно 1 800 ₽ за услугу без раскрытой длительности Нормандия Рассрочка от самой школы без удорожания курса 1 500 ₽ за 60 минут или пять занятий по 1,5 часа за 10 000 ₽ ДОСААФ на Строителей Рассрочка заявлена без опубликованных срока и первого взноса — Элита График взносов в мини-проверке не установлен Положение школы предусматривает доплату за дополнительные часы Вектор Заявлено 2–6 месяцев без переплат, наличные или карта. Первый взнос не раскрыт Полный состав практики рекламного предложения не установлен

Прочерк означает, что сопоставимый тариф отдельного занятия в мини-проверке не найден. Пакет ЦППК из 20 часов и занятие «Нормандии» на 60 минут продаются в разных объёмах. Сумму «Лидера» за услугу без длительности также нельзя считать ценой часа.

Если в «Нормандии» понадобятся пять дополнительных часов по одиночному тарифу 1 500 ₽, они добавят 7 500 ₽. Это условный пример расходов на доппрактику, а не оценка того, сколько занятий потребуется каждому ученику.

«Нормандия» и «Профессионал» заявляют выдачу документов для налогового вычета. Это подтверждённая услуга по оформлению документов, а не обещание определённой суммы возврата каждому ученику.

Как выбрать автошколу по расположению в Иваново

Сначала сопоставьте адрес класса с местом практики. Поездки на теорию и вождение могут начинаться в разных частях города, поэтому одного удобного офиса для выбора мало.

Где удобнее заниматься Какие варианты посмотреть Что различается На проспекте Ленина ЦППК и «Главная Дорога» на Ленина, 92, «Лидер» на Ленина, 108, «Вектор» на Ленина, 57А У ЦППК и «Главной Дороги» разные офисы в одном здании. Программа и договор относятся к выбранной школе. На Шереметевском проспекте «Вектор» на Шереметевском, 50, «Профессионал» на Шереметевском, 52 и «Нормандия» на Шереметевском, 82 Здесь можно сравнить несколько форматов теории, сохраняя отдельный вопрос о месте практики. Возле Куконковых или проспекта Строителей Класс «Лидера» на Куконковых, 141 и ДОСААФ на Строителей, 31 Это два самостоятельных учебных адреса. Расписание поездок согласуется с инструктором выбранной школы. Возле улицы Красной Армии «Элита» в ТЦ «Воздвиженка» на Красной Армии, 1 В карточке есть форматы теории и отдельные сведения о машинах.

У ЦППК класс и автодром указаны на Минской, 120. Это конкретное преимущество для того, кому подходит этот адрес. У остальных вариантов смотрите отдельно адрес площадки и точку встречи с инструктором, указанные в карточке или согласованные в договоре.

Часы работы приёмной помогают выбрать время обращения. Они не подтверждают свободные вечерние или выходные занятия по вождению.

Сколько стоит обучение в автошколе Иваново

Для сравнения нужна одна база: выбранная коробка, теория, оплаченная практика и обязательные платежи школы. Цена пакета и рекламный минимум отвечают на разные вопросы.

Даже фиксированная сумма без расшифровки внешних экзаменов и повторных попыток ещё не описывает все будущие расходы.

Будущий бюджет удобно разделить на три части.

Основная программа оплачивается по договору выбранного пакета.

Дополнительная практика и повторная подача автомобиля могут оплачиваться отдельно по тарифу школы.

Медицинская комиссия и государственные платежи относятся к расходам вне школы, если договор не предусматривает их включение.

Сопоставляйте сметы с одинаковым набором услуг.

Количество занятий тоже требует расшифровки. По программе категории B, утверждённой приказом Минпросвещения № 505, учебный час теории и практических занятий составляет 45 минут, час обучения вождению — 60 минут.

Название «занятие» на витрине не раскрывает его длительность. Часы с экзаменом и организационными действиями также нельзя считать сплошным движением автомобиля.

Сравнительная таблица автошкол Иваново

Школа Опубликованная цена Практика Формат и срок Учебные адреса Сайт ЦППК 45 400/50 300 ₽ 60/58 ч с экзаменом Вечер, 12 недель Минская, 120 · Ленина, 92 Перейти Профессионал Стандарт 42 000/45 000 ₽ Расхождение витрины и плана Класс/онлайн, 2–4 месяца Кузнецова, 8 · Шереметевский, 52 Перейти Главная Дорога От 45 990 ₽ 58 ч заявлено Класс/онлайн, 2,5–3 месяца Ленина, 92 · Профессиональная, 39 Перейти Лидер 36 900 ₽ с топливом* 56 ч заявлено Класс/ZOOM, 2,5–3 месяца Куконковых · Свободы · Ленина Перейти Нормандия Стандарт 45 000 · VIP 50 000 ₽ VIP 59/57 ч VIP с персональным графиком Нормандия-Неман · Дюковская · Шереметевский Перейти ДОСААФ на Строителей От 39 000 ₽ Состав тарифа не раскрыт Класс/онлайн, 2,5 месяца Строителей, 31 Перейти Элита Полная сумма не установлена Состав тарифа не раскрыт Класс/онлайн/гибрид · срок не установлен Красной Армии, 1 · Дерябиха Перейти Вектор Полная сумма не установлена Состав тарифа не раскрыт Класс/онлайн, 2,5 месяца Четыре адреса в карточке Перейти

Парные значения даны для механики и автомата. У ЦППК в практику включён квалификационный экзамен, у «Нормандии» часы относятся к VIP.

Звёздочка у «Лидера» отмечает найденное расхождение по включению топлива. Разные по составу часы и цены не образуют рейтинг дешевизны.

Что проверить перед записью

Эти пункты удобно сохранить и пройти по ним с администратором выбранной школы. Роспотребнадзор рекомендует заранее выяснять сведения об исполнителе, документах, стоимости, графике и дополнительных услугах.

Сверьте исполнителя и учебный адрес. Название юридического лица в договоре должно позволять найти его лицензию. Попросите показать заключение ГИБДД об учебной базе. Скан на сайте и действующая запись в реестре — разные уровни проверки. Получите одну письменную смету выбранного пакета. В ней должны различаться теория, практика, топливо, внутренние экзамены, подготовка документов и автомобиль для внешнего экзамена. Акция должна относиться именно к вашей коробке и формату. Переведите обещанную практику в понятный график. Узнайте количество оплаченных часов, длительность одной встречи и то, входит ли в число экзамен. Договоритесь, как фиксируются проведённые занятия. Закрепите коробку и автомобиль. Уточните, на какой машине планируется обучение и какая предоставляется на экзамен. Наличие автомата в автопарке ещё не говорит о его доступности в удобное время. Запишите стоимость переносов и повторных попыток. Нужны условия отмены занятия, дополнительной практики, внутренней пересдачи и повторного предоставления машины. Общее обещание бесплатных пересдач не раскрывает весь перечень услуг. Проверьте реальное расписание. Попросите пример недели с практикой после работы или в выходной, если это ваш график. Согласуйте, как действовать при болезни инструктора или ремонте автомобиля. Назовите конкретную точку начала поездки. Сопоставьте дорогу до неё с работой и домом. Удобный класс для теории может находиться далеко от места практики.

Подписывать учёт проведённой практики стоит после занятия. Если существенное обещание осталось только в разговоре, до оплаты полезно включить его в документы выбранного пакета.

Отдельная рекомендация Роспотребнадзора за сентябрь 2026 года также обращает внимание на лицензию и фактический адрес деятельности.

Вопросы об обучении в автошколах Иваново

Дистанционная теория и индивидуальный график решают разные задачи. Первая меняет способ прохождения теории, второй касается времени практики.

Можно ли пройти автошколу онлайн целиком?

В этой подборке дистанционный формат относится к теоретической части. «Главная Дорога» и «Вектор» заявляют приложения, «Лидер» — видеоконференции, у «Профессионала» есть отдельный пакет с онлайн-теорией.

Прочитанные предложения не дают оснований считать, что практическое вождение заменяется дистанционными заданиями.

Перед выбором онлайн-теории полезно выяснить, как задаются вопросы преподавателю, доступны ли записи и как учитывается прохождение тем. Видеотека, живое занятие и самостоятельное решение билетов дают разный способ взаимодействия с преподавателем.

Важен конкретный формат выбранного курса.

Где сравнивать обучение на автомате?

Начать можно с ЦППК и «Профессионала», поскольку у них отдельно названы цены механики и автомата. «Нормандия» также разделяет коробки по пакетам и показывает часы VIP.

«Главная Дорога», «Вектор», «Элита» и ДОСААФ на Строителей заявляют АКПП, но полнота цен и включённая практика раскрыты неодинаково.

У «Лидера» подтверждённого предложения для автомата в прочитанных материалах нет. Это ограничение проверки, а не утверждение, что такого обучения у школы точно не существует.

Чем индивидуальный график отличается от обычного?

Смотреть нужно на согласованные окна практики. Если школа предлагает подобрать время вместе с инструктором, это ещё не подтверждение регулярных поездок вечером или по выходным.

В VIP «Нормандии» персональный график прямо заявлен, но доступность слотов редакция не проверяла.

Попросите составить хотя бы пример ближайших недель. Так становится понятнее, сколько встреч помещается в ваш график, где они начинаются и что происходит при переносе.

Срок курса на рекламной странице не заменяет эти договорённости.

Как использовать отзывы при выборе инструктора?

Полезнее читать сообщения о конкретном преподавателе, машине и организации занятий, чем сравнивать общие звёзды. Отделяйте полный курс от дополнительного вождения, категорию B от мотоциклетной A и недавний опыт от сообщений многолетней давности.

Сумма, которую автор потратил несколько лет назад, не является текущим тарифом.

Повторяющийся вопрос из отзывов можно задать администрации, не принимая обвинение за доказанный факт. Особенно полезны ответы о замене инструктора, учёте времени и порядке разбора претензий.

В РусДТП также есть материал о признаках плохого инструктора.

Какую автошколу выбрать

Для сравнения курса на механике и автомате я бы сначала запросил договоры ЦППК и «Профессионала». У них раздельно раскрыты цены коробок, поэтому проще начать предметный расчёт.

При ограниченном бюджете стоит рассмотреть «Лидер», согласовав топливо и пересдачи письменно.

Если обучение нужно встроить в рабочую неделю, сравните приложение «Главной Дороги» с предложением «Вектора» и конкретным расписанием инструкторов. Второй вариант остаётся в коротком списке по формату, пока не получена полная цена.

За персональным графиком можно обратиться в «Нормандию», закрепив преимущества VIP в расписании и договоре.

По расположению класса остаются отдельные основания выбрать «Элиту» около «Воздвиженки» или ДОСААФ на проспекте Строителей. Окончательное решение лучше принимать после одной сопоставимой сметы от двух-трёх подходящих школ.

Тогда выбирать получится по оплаченной практике и удобному графику, а рекламная минимальная сумма займёт своё место среди остальных условий.

Прайсы и программы сверены 1 ноября 2026 года, контакты и условия оплаты дополнены 2 ноября. Перед заключением договора тарифы могут измениться.

Материал не подтверждает наличие свободных мест у конкретных инструкторов.