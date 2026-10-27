Chery Tiggo 7 проверили на прочность ударом о грузовик
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Chery Tiggo 7 проверили на прочность ударом о грузовик

Автоновости
5 комментариев 5 комментариев

22 октября 2026 года в китайском Уху состоялся публичный краш-тест Chery Tiggo 7, в ходе которого кроссовер столкнули с грузовиком на скорости 50 км/ч. Испытание прошло в лаборатории краш-тестов «Луншань». Для модели это стало первым тестом такого формата: вместо традиционного неподвижного барьера автомобиль проверяли в столкновении с грузовиком. О ходе испытания сообщает «Российская газета».

Chery Tiggo 7 проверили на прочность ударом о грузовик
Фото: Chery

Отличие от стандартного формата проверки

Обычный краш-тест нередко предполагает удар о фиксированный барьер, однако в данном случае организаторы выбрали сценарий со столкновением с грузовиком. Такой формат делает проверку более приближенной к одному из возможных дорожных сценариев, хотя и не заменяет официальные независимые рейтинги. За испытанием наблюдали владельцы автомобилей Chery, журналисты и представители бренда.

Сохранность кузова после удара

После столкновения салон сохранил форму, а манекены остались под защитой штатных систем безопасности. По данным организаторов, стойки A и B, двери и пассажирский отсек сохранили целостность. Значительного проникновения деформированных элементов в салон не зафиксировано. Это позволяет говорить о том, что в выбранном сценарии силовая структура кузова выдержала нагрузку, а защитное пространство для пассажиров не было существенно нарушено.

Срабатывание eCall и пассивной безопасности

Система экстренного вызова eCall после удара сработала автоматически и инициировала аварийный вызов. Преднатяжители ремней безопасности и подушки безопасности сработали согласованно и обеспечили защиту манекенов. Таким образом, в рамках демонстрации были проверены не только деформационные свойства кузова, но и работа связанных с безопасностью электронных и пассивных систем.

Позиция представителей Chery

В мероприятии участвовал эксперт Chery по безопасности Ли Цзюнь. Компанию также представлял руководитель автомобильного подразделения Лян Юйгэн. Он подчеркнул, что безопасность является обязательным требованием при разработке автомобилей бренда и необходимым условием для выхода на глобальный рынок. По его словам, компания рассматривает такие испытания как часть подтверждения надежности и защитных свойств модели.

Лян Юйгэн также заявил, что семейство TIGGO7 получило пятизвездочные оценки в рамках C-NCAP, Euro NCAP, ANCAP и ASEAN NCAP. Это заявление относится к серии TIGGO7 в целом, а не к отдельному экземпляру или только к данному публичному тесту. Для бренда такие результаты важны как показатель соответствия требованиям разных рынков.

Публичный краш-тест Chery со столкновением с грузовиком на скорости 50 км/ч не является отдельным официальным рейтингом независимой программы краш-тестов. Он представляет собой демонстрационное испытание, организованное компанией. Поэтому его результаты следует рассматривать в контексте заявлений производителя и уже имеющихся оценок семейства TIGGO7, а не как самостоятельную сертификацию по методике одной из международных программ.

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5 Комментариев
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5 комментариев
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Ну и ? Идеальное столкновение с пустым низким грузовиком с полным перекрытием. Там грузовик сопоставим по массе. А с груженой фурой со стандартным перекрытием (не помню, около 40%) слабо ?
Хотя лучше с армейским грузовиком

Редактировалось 2 часов назад
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4
kreator

А если грузовик был бы загружен под завязку ? А не с воздухом в коробке.

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1
E_Lindros

очередная реклама сраного китайского ведра хуле… краш-тест подготовленнейшего экземпляра авто в самом китае…. весь мир поверил и возрадовался! алилуйя ёпта! пиздоглазые сделали тачку круче чем даже вольва.
вы уёбки возьмите экземпляр этой же модели из автосалона в любом захолустье РФ и попробуйте разбить его

Редактировалось 1 час назад
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0
Кирилл16

Уже лет 30 как данный тест входит в стандарт при сертификации ТС. Не хотят ударить китайцы свой автомобиль по методике IIHS, с 25% перекрытием и скоростью 64 км/ч?

crash_2new.png
Редактировалось 1 час назад
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0
cs

чудо чудное …50км и 100% перекрытие ))) а попробуйте нормальный краш тест с частичным и скоростью повыше …
просто понты на камеру

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