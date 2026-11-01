В Петрозаводске полуголый мужчина, который кидался на машины и пытался угнать автобус, выпрыгнул из окна больницы и погиб
1
1

В Петрозаводске полуголый мужчина, который кидался на машины и пытался угнать автобус, выпрыгнул из окна больницы и погиб

Происшествия

28 октября в Петрозаводске полуголый мужчина в одних трусах подбежал к маршрутке и попытался выбросить водителя из салона заполненного автобуса. Он также пытался угнать маршрутку с пассажирами, дрался с прохожими, бегал в разные стороны и бросался под колеса автомобилей.

В Петрозаводске полуголый мужчина, который кидался на машины и пытался угнать автобус, выпрыгнул из окна больницы и погиб

«Люди жутко испугались. Страшно представить, что было бы, если бы у него получилось угнать автобус с людьми?» — рассказала пассажирка автобуса.

Мужчину, устроившего переполох на улицах города, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием. Врачи осмотрели его, сделали КТ и поместили в отдельную палату нейрохирургического отделения под наблюдение медбрата.

Около трёх часов ночи состояние пациента резко изменилось: он внезапно напал на сотрудника, бросил в него медицинское судно, выломал оконную раму и упал с высоты. Спасти мужчину не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Медики отмечают, что перед трагедией повторная КТ не показывала ухудшения состояния. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе то, как пациент смог повредить окно и выпасть из палаты, где находился под наблюдением.

0
0 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Уснул за рулем»: Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области

ДТП произошло 10 октября в 12:48 на трассе Черняховск — Большаково в Калининградской области. Skoda под управлением 66-летнего мужчины выехала на...

«Уснул за рулем»: Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области
1161 просмотр
34
Подробнее
Аварии в России

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб

В Екатеринбурге днем 23 октября произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda и автобуса № 98, в котором находились дети. За рулем иномарки...

В Екатеринбурге полицейский влетел на легковушке в автобус с детьми и погиб
1172 просмотра
18
Подробнее
Автоновости

Уникальная подвеска BYD помогла водителю уехать с блокиратором колеса

В китайских социальных сетях набирает популярность видеоролик, демонстрирующий необычные возможности гидравлической подвески электромобиля BYD Fang...

Уникальная подвеска BYD помогла водителю уехать с блокиратором колеса
2203 просмотра
15
Подробнее
Автоновости

Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»

Столичный суд отказал местному жителю в возврате редкого классического автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска. Машина была продана после того, как...

Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»
404 просмотра
9
Подробнее
Аварии в России

Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист

ДТП произошло на Молодёжном проспекте в Нижнем Новгороде. Столкнулись фургон, мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai. За рулём легковушки находился...

Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист
516 просмотров
13
Подробнее
Автоновости

Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов

Проблема птичьего помёта на автомобилях знакома многим водителям, но до недавнего времени было неясно, почему одни машины страдают от него чаще, а...

Учёные выяснили, автомобили каких цветов чаще страдают от птичьих экскрементов
231 просмотр
14
Подробнее
Аварии в России

Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла в сентябре 2024 года на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Opel поворачивал налево и не уступил дорогу...

Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде
647 просмотров
13
Подробнее
Автоновости

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»

Выход на российский рынок любой принципиально новой модели почти всегда означает одно: самые первые покупатели превращаются в добровольных заводских...

Бывший инженер АвтоВАЗа нашел 9 недостатков в новой «Искре» и проверил как дилер устранит заводские «косяки»
261 просмотр
4
Подробнее
Показать ещё

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку