В Петрозаводске полуголый мужчина, который кидался на машины и пытался угнать автобус, выпрыгнул из окна больницы и погиб

28 октября в Петрозаводске полуголый мужчина в одних трусах подбежал к маршрутке и попытался выбросить водителя из салона заполненного автобуса. Он также пытался угнать маршрутку с пассажирами, дрался с прохожими, бегал в разные стороны и бросался под колеса автомобилей.

«Люди жутко испугались. Страшно представить, что было бы, если бы у него получилось угнать автобус с людьми?» — рассказала пассажирка автобуса.

Мужчину, устроившего переполох на улицах города, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием. Врачи осмотрели его, сделали КТ и поместили в отдельную палату нейрохирургического отделения под наблюдение медбрата.

Около трёх часов ночи состояние пациента резко изменилось: он внезапно напал на сотрудника, бросил в него медицинское судно, выломал оконную раму и упал с высоты. Спасти мужчину не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Медики отмечают, что перед трагедией повторная КТ не показывала ухудшения состояния. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе то, как пациент смог повредить окно и выпасть из палаты, где находился под наблюдением.