Гастарбайтер-нелегал спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде: пострадал мотоциклист

ДТП произошло на Молодёжном проспекте в Нижнем Новгороде. Столкнулись фургон, мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai. За рулём легковушки находился уроженец Туркменистана. По словам очевидцев, мужчина обиделся из-за того, что его не пропустили, и решил «проучить» других участников движения. От столкновения с фургоном легковой автомобиль выехал на встречную и сбил мотоциклиста.

В результате ДТП мотоциклист получил серьёзные травмы: у него диагностированы разрыв мизинца и множественные ушибы.

Водителя легкового автомобиля задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства рассматривается вопрос о выдворении мужчины из России. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Нижегородской области.