"Уснул за рулем": Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области
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«Уснул за рулем»: Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области

Аварии в России
24 комментария 24 комментария
«Уснул за рулем»: Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области

ДТП произошло 10 октября в 12:48 на трассе Черняховск — Большаково в Калининградской области. Skoda под управлением 66-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi, за рулём которого находилась 31-летняя женщина.

От удара вторая машина съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получила 4-летняя пассажирка Mitsubishi, которая находилась в детском кресле. У неё черепно-мозговая травма и перелом бедра.

Уточняется, что женщина была прооперирована в больнице Калининграда: у неё были многочисленные переломы, а также удалена селезёнка. К сожалению, медикам не удалось её спасти: пострадавшая скончалась спустя несколько дней. У неё остались трое детей.

Также сообщается, что 66-летний водитель «Шкоды» уснул за рулем.

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24 Комментария
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24 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

старая 66-летняя клизьма! пидор старый! угандошил молодую бабу с троими детями и почти мелкую

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6
Подколодный З.Г.

«Не отпадет голова, так прирастет борода!» (с) Народная мудрость. Или надеешься, что всегда будешь молодым и здоровым?

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2
ailin

Пофиг на возраст, но незачем в состоянии нестояния за руль садиться. Захотел спать — сидишь дома. Наелся таблеток от давления, снотворного или чего-то еще — сидишь дома.
А так из-за одного дурака погибла молодая женщина, и трое детей теперь без мамы.

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3
UELL

Старый пень. Сидел бы дома.

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5
cs

да ладно , 66- огурец еще ! может с ночной или суток ехал … или отвлекся на что

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0
UELL

Оно и видно.

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1
Подколодный З.Г.

Сидеть дома?! Нуда, как же! У меня от дома до дачи 409км, так что на дерижопле летать? Останавливаюсь пару раз для отдыха минут по 10 — 15. Мне уже 75 лет и за рулем с 1972 года.

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6
UELL

Мне, в 75, если доживу, нахрен бы не упала дача за 400 км.

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6
Rubicon

Во-во! в 75 нужно на даче жить! огород, рыбалка, охота… Нафига 400 км куда-то постоянно ездить ?!

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2
Bizon

ага
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0
Airmouse

У меня квартира от дома в деревне на поозерье в 20-25 минутах езды. Лепота!

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0
MoJloTkoM no roJloBe

Извозчик е6учий

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4
cs

обидно … дорога сказочная , время полдень , а его в сон тянет (((

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2
Подколодный З.Г.

На то Господня воля…

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0
ailin

Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Нефиг за руль лезть, если засыпает посреди дня.

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2
HoBomzh

Нифуя он не уснул. Залип на смартфоне.

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1
Rubicon

Тесть от рака лечился, тоже вырубило за рулем. Тёща хай подняла, что он не тормозит. Говорит как отключили, глаза открыты, а сам где-то не здесь.

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0
Nordman51

Кааакк в Калининградской области можно уснуть?! Она же маленькая. Он что, двое суток по кругу катался?

Редактировалось 3 часов назад
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1
Airmouse

А не надо хорошие дороги делать.

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0
Bizon

просто Казел вонючий

предлагаю, ему тоже удалить селезенку.
а потом отрезать правую рабочую руку, чтобы вытирал #опу и мучался

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0
sanchess80

Печально, что Митсубися оказалась слабей Шкоды.

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0
Kolyan II

Спать нужно ночью, а не в 12:48 дня, йэблан!

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0
Shpingolet

Наверно бабку пёр всю ночь, вот и не выспался

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0
lex77a

Урод, теперь до смерти будет детей содержать. Шкода похоже покрепче японца будет…

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0
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