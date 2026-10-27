«Уснул за рулем»: Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области

ДТП произошло 10 октября в 12:48 на трассе Черняховск — Большаково в Калининградской области. Skoda под управлением 66-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi, за рулём которого находилась 31-летняя женщина.

От удара вторая машина съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получила 4-летняя пассажирка Mitsubishi, которая находилась в детском кресле. У неё черепно-мозговая травма и перелом бедра.

Уточняется, что женщина была прооперирована в больнице Калининграда: у неё были многочисленные переломы, а также удалена селезёнка. К сожалению, медикам не удалось её спасти: пострадавшая скончалась спустя несколько дней. У неё остались трое детей.

Также сообщается, что 66-летний водитель «Шкоды» уснул за рулем.