«Уснул за рулем»: Skoda и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Калининградской области

ДТП произошло 10 октября в 12:48 на трассе Черняховск — Большаково в Калининградской области. Skoda под управлением 66-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi, за рулём которого находилась 31-летняя женщина.
От удара вторая машина съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получила 4-летняя пассажирка Mitsubishi, которая находилась в детском кресле. У неё черепно-мозговая травма и перелом бедра.
Уточняется, что женщина была прооперирована в больнице Калининграда: у неё были многочисленные переломы, а также удалена селезёнка. К сожалению, медикам не удалось её спасти: пострадавшая скончалась спустя несколько дней. У неё остались трое детей.
Также сообщается, что 66-летний водитель «Шкоды» уснул за рулем.
старая 66-летняя клизьма! пидор старый! угандошил молодую бабу с троими детями и почти мелкую
«Не отпадет голова, так прирастет борода!» (с) Народная мудрость. Или надеешься, что всегда будешь молодым и здоровым?
Пофиг на возраст, но незачем в состоянии нестояния за руль садиться. Захотел спать — сидишь дома. Наелся таблеток от давления, снотворного или чего-то еще — сидишь дома.
А так из-за одного дурака погибла молодая женщина, и трое детей теперь без мамы.
Старый пень. Сидел бы дома.
да ладно , 66- огурец еще ! может с ночной или суток ехал … или отвлекся на что
Оно и видно.
Сидеть дома?! Нуда, как же! У меня от дома до дачи 409км, так что на дерижопле летать? Останавливаюсь пару раз для отдыха минут по 10 — 15. Мне уже 75 лет и за рулем с 1972 года.
Мне, в 75, если доживу, нахрен бы не упала дача за 400 км.
Во-во! в 75 нужно на даче жить! огород, рыбалка, охота… Нафига 400 км куда-то постоянно ездить ?!
ага
У меня квартира от дома в деревне на поозерье в 20-25 минутах езды. Лепота!
Извозчик е6учий
обидно … дорога сказочная , время полдень , а его в сон тянет (((
На то Господня воля…
Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Нефиг за руль лезть, если засыпает посреди дня.
Нифуя он не уснул. Залип на смартфоне.
Тесть от рака лечился, тоже вырубило за рулем. Тёща хай подняла, что он не тормозит. Говорит как отключили, глаза открыты, а сам где-то не здесь.
Кааакк в Калининградской области можно уснуть?! Она же маленькая. Он что, двое суток по кругу катался?
А не надо хорошие дороги делать.
просто Казел вонючий
предлагаю, ему тоже удалить селезенку.
а потом отрезать
правуюрабочую руку, чтобы вытирал #опу и мучался
Печально, что Митсубися оказалась слабей Шкоды.
Спать нужно ночью, а не в 12:48 дня, йэблан!
Наверно бабку пёр всю ночь, вот и не выспался
Урод, теперь до смерти будет детей содержать. Шкода похоже покрепче японца будет…