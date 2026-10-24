27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска

ДТП произошло в центре Северобайкальска. За рулем отечественного автомобиля находилась 27-летняя девушка. По версии полиции она двигалась по проспекту Ленинградскому в сторону вокзала и не справилась с управлением.

В результате ДТП пострадали трое пешеходов 50, 37 и 36 лет. Пострадавших доставили в медучреждение. Момент наезда запечатлела камера.