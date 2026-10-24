27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска

ДТП произошло в центре Северобайкальска. За рулем отечественного автомобиля находилась 27-летняя девушка. По версии полиции она двигалась по проспекту Ленинградскому в сторону вокзала и не справилась с управлением.
В результате ДТП пострадали трое пешеходов 50, 37 и 36 лет. Пострадавших доставили в медучреждение. Момент наезда запечатлела камера.
Прощелкала ПП это «не справилась с управлением»?
сложно справиться с управлением, когда бухой.
Я когда бухой, дажо на ногах не всегда справляюсь с управлением
я четверых насчитал … это ж надо -всех умудрилась зацепить
Страйк.
Вазовские тормоза обеспечили победный страйк! Угол дан профессионально.
Согласен. Гонит барышня, тут пешики, она их прощёлкала(может губы красила, или фоточки скидывала, или ногти покоя не давали, короч не до глупостей ей было, не до руля). Тут они, она по тормозам, а тут ЗВТ и вступили в действие.
Что за блядская манера прогулочным шагом по пешеходному переходу ходить?
Вот будет тебе 50+, посмотрим на тебя )
не верю я в омолаживающие таблетки
Это Северобайкальск. 1 машина на километр.
Е — banushka.
Пишут что бухая была
Лысая резина?
если хорошо разогнать, то резина роли не играет
Там ABS нет.
Тупая песда всех собрала….