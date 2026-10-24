27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска
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27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска

Аварии в России
16 комментариев 16 комментариев
27-летняя девушка сбила троих пешеходов в центре Северобайкальска

ДТП произошло в центре Северобайкальска. За рулем отечественного автомобиля находилась 27-летняя девушка. По версии полиции она двигалась по проспекту Ленинградскому в сторону вокзала и не справилась с управлением.

В результате ДТП пострадали трое пешеходов 50, 37 и 36 лет. Пострадавших доставили в медучреждение. Момент наезда запечатлела камера.

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16 Комментариев
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16 комментариев
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Germanetz

Прощелкала ПП это «не справилась с управлением»?

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3
MishaBob

сложно справиться с управлением, когда бухой.
Я когда бухой, дажо на ногах не всегда справляюсь с управлением

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5
cs

я четверых насчитал … это ж надо -всех умудрилась зацепить

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3
Nordman51

Страйк.

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2
HoBomzh

Вазовские тормоза обеспечили победный страйк! Угол дан профессионально.

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1
ak100

Согласен. Гонит барышня, тут пешики, она их прощёлкала(может губы красила, или фоточки скидывала, или ногти покоя не давали, короч не до глупостей ей было, не до руля). Тут они, она по тормозам, а тут ЗВТ и вступили в действие.

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0
RedVodim

Что за блядская манера прогулочным шагом по пешеходному переходу ходить?

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1
slogic

Вот будет тебе 50+, посмотрим на тебя )

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1
RedVodim

не верю я в омолаживающие таблетки

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0
UELL

Это Северобайкальск. 1 машина на километр.

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0
UELL

Е — banushka.

Редактировалось 10 часов назад
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1
formatceft

Пишут что бухая была

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1
pusik_220

Лысая резина?

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0
Rubicon

если хорошо разогнать, то резина роли не играет

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3
slogic

Там ABS нет.

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0
MoJloTkoM no roJloBe

Тупая песда всех собрала….

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